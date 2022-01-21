о Львовской области поезд сбил насмерть двух человек

Во Львовской области пассажирский поезд сообщением "Ужгород—Лисичанск" сбил двух пешеходов - мужчину и женщину. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия, а мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщает полиция Львовской области в воскресенье, 29 января.

"Сегодня, 29 января, около двух часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Пустомыты“ перегона "Глина Навария - Щирец“ пассажирский поезд сообщением "Ужгород-Лисичанск“ совершил наезд на двух пешеходов", - говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранителей, поезд совершил наезд на местных жителей - 42-летнюю женщину и мужчину в возрасте 51 года.

"От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Мужчину госпитализировали. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти ему жизнь", - добавили в полиции.

По факту инцидента следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.