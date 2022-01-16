С семейной парой, приехавшей с Волыни торговать пиломатериалами расправились под Киевом

В ночь на воскресенье, 30 января, в Киевской области произошло убийство семейной пары.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На месте происшествия уже находились начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, работники уголовного розыска, следствия, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и другие службы.

Позже журналисты выяснили, что убитыми оказались муж и жена, 1972 и 1976 годов рождения. Они приехали с Волыни торговать пиломатериалами. Их тела нашли в авто с ножевыми ранениями.