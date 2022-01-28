Впервые в Украине запустили в работу все 15 энергоблоков АЭС

В воскресенье, 30 января, НАЭС "Энергоатом" Украины впервые запустил все 15 энергоблоков страны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"30 января 2022 года, в 05:45 энергоблок №4 Ривненской атомной станции подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности", - говорится в сообщении.

Также в "Энергоатоме" уточнили, что оборудование работает в заданном режиме.

"Впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП "НАЭК "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно", - добавили в компании.