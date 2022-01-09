Подозреваемого в убийстве семейной пары под Киевом задержала полиция

Правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве супругов, тела которых нашли в Киевской области. Им оказался 52-летний житель Василькова.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Полиция задержала 52-летнего жителя Василькова в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - указывается в сообщении.

По предварительным данным, между нападающим и предпринимателем из Волыни (погибшим) произошел словесный конфликт. После этого мужчина нанес оппоненту многочисленные удары молотком. После совершенного злоумышленник несколько раз ударил ножом жену предпринимателя, в результате чего она погибла.

"С изувеченными телами супругов мужчина ехал по городу, а затем бросил фургон неподалеку от центра Василькова. Эту черную машину мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия", - рассказали в полиции.

Злоумышленник пытался скрыть следы преступления.

"Он положил тела предпринимателей в фургон и увез на одну из улиц Василькова, где и бросил", - добавляют в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.