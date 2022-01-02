Лучшие роли Леонида Куравлева и как он был связан с Украиной

На 86-м году жизни умер знаменитый советский и российский актер Леонид Куравлев.

Он снялся более, чем в 200 фильмах. Среди них такие легендарные ленты как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Семнадцать мгновений весны" и "Золотой теленок".

Леонид Куравлев также сыграл одну из самых заметных "украинских" ролей в советском кино - Хомы Брута из фильма "Вий".

Собрали все, что известно про Куравлева, фильмы с его участием и личную жизнь.

Причины смерти Куравлева

В начале января 85-летний актер был госпитализирован с пневмонией. При этом тесты на коронавирус были отрицательными.

Леонида Куравлева сразу поместили в реанимацию. Врачи говорили о его тяжелом состоянии. Из-за поражения легких он был на кислороде.

Из больницы он так уже и не вышел: о его смерти сообщили 30 января.

От "Афони" до "Бригады". Самые известные роли

"Живет такой парень" (1964). Роль шофера-идеалиста Павла Колокольникова принесла первую популярность. На перспективного актер обратили внимание известные режиссеры. Фильм был снят Василием Шукшиным по одному из своих рассказов.

"Вий" (1967). В этом фильме актер сыграл семинариста Хому. Режиссеру так понравился Куравлев в фильме "Живет такой парень", что он взял его без проб и раздумий. Для этой роли Куравлев заучил молитвы на украинском языке.

Фильм снимали в Ивано-Франковской и Черниговской областях. То есть Куравлев достаточно долгое время пробыл на съемках в Украине.

Кстати, "Вий" с Куравлевым вошел в сотню лучших мировых ужастиков по версии сайта кинообзоров IndieWire.

"Золотой теленок" (1968). В экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова Куравлев сыграл одну из главных ролей - Шуру Балаганова.

"Иван Васильевич меняет профессию" (1973). В экранизации пьеса Булгакова Куравлев сыграл обаятельного авантюриста Жоржа Милославского. Роль принесла ему большую народную любовь и известность.

"Семнадцать мгновений весны". В этом сериале актер сыграл офицера СС Айсмана. Причем сначала его хотели попробовать на роль Гитлера, но от этой затеи отказались, уж слишком добрые глаза были у Куравлева. Поэтому его герою придумали образ с повязкой на одном глазу - для придания жесткости.

"Афоня" (1975). Куравлев воплотил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова. Это одна из главных и самых узнаваемых ролей Куравлева. Вот, что о ней рассказывал режиссер фильма Георгий Данелия:

"На Афоню у нас было три кандидатуры - польский актер Даниил Ольбрыхский, Владимир Высоцкий и Леонид Куравлев. Три замечательных разных актера. Три разных фильма. Остановились на Куравлеве. И не ошиблись!

Есть в Куравлеве какой-то секрет. Афоне в его исполнении прощают то, чего никогда бы не простили ни Афоне Ольбрыхского, ни Афоне Высоцкого. А этого мы и добивались. Нам хотелось, чтобы зрители в конце фильма не возненавидели нашего Афоню, а пожалели.

Между прочим, думаю, что мы даже слегка перестарались. Афоня в исполнении Куравлева получился настолько обаятельным, что на "Мосфильм" пришло немало возмущенных писем от жен пьющих особей. Особенно запомнилось одно, в нем дама из Омска спрашивала: "Товарищ режиссер, а вы сами когда-нибудь спали с пьяным сантехником?"

В ответном письме я сознался, что не спал. Ни с пьяным, ни с трезвым".

"Ищите женщину" (1982). Роль сурового инспектора Грандена в детективном фильме досталась Куравлеву не сразу, поскольку его посчитали слишком добрым. Выход нашли с помощью усов, шарфа и хриплого голоса, который сделали образ более грозным.

"Бригада" (2002). Куравлев снимался и после развала СССР. Так, он сыграл в культовом сериале "Бригада" милицейского начальника Чуйкова, который уволил из органов главного антагониста - Каверина.

Последняя роль Куравлева в кино - персонаж отца Леонтия в фильме "Весь этот джем", который вышел в 2015 году.

Семья и личная жизнь

Леонид Куравлев пришел в кино не из актерской среды. Его отец был слесарем на авиазаводе, мать - парикмахером.

Она стала жертвой доноса и по обвинению в контрреволюционной деятельности была сослана в Казахстан, где проработала несколько лет на заводе. Затем ей было запрещено возвращаться в Москву. Однако в 1951 году она все-таки получила разрешение и семья воссоединилась.

Во ВГИК Куравлев поступил со второго раза, однако сразу же после окончания учебы стал получать роли в заметных фильмах.

С женой Ниной он познакомился еще в школе. Она была младше его на три года. Но поженились они, когда Куравлеву было 24 года и он закончил ВГИК.

В браке родилось двое детей - дочь Екатерина и сын Василий.

Нина Куравлева работала учителем английского языка в школе. Вместе они прожили более 50 лет - до 2012 года, когда Нина Васильевна умерла. После этого родные актера говорили, что его стали одолевать депрессивные мысли и он закрылся. После смерти жены он сказал, что хочет, чтобы его похоронили рядом - на Троекуровском кладбище.

В последние годы Куравлев редко появлялся на телевидении: не участвовал ток-шоу, не давал интервью, не снимался в фильмах. Он говорил, что интересных сценариев ему не предлагают, поэтому он предпочитает вести жизнь затворника, перечитывая классику.

"Путину надо помогать". За что Куравлев на "Миротворце"

В 2017 году Леонид Куравлев попал в базу сайта "Миротворец". Его туда внесли после того, ка актер подписал "Коллективное обращения к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

"Я для них угроза. Я на Украине не был уже много-много десятков лет. Они мне не нужны", - прокомментировал попадание на "Миротворец" актер.

До этого он высказывал свою поддержку Путину. Например, в интервью "Аргументам и фактам" он говорил:

"Мы показали зубы, здорово защитились своим оружием, своей набирающей силы армией. И это, конечно, злит Америку, потому как все дальше и дальше отодвигает ее планы "съесть" Россию. Они там, на Западе, много чего надумали себе, когда мы в 90-е были ослаблены... Сегодня их желания едва ли осуществимы", – рассказал он.

Также он сказал, что ему очень жаль Владимира Путина из-за давления Запада и что президенту "надо помогать".

При этом в запретительные списки Минкульта Украины Леонида Куравлева не внесли.