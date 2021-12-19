Отправлять своих солдат в Украину в случае вторжения РФ Великобритания не будет

Маловероятно, что Великобритания отправит свои войска в Украину в случае войны на территории страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс.

Политик заявила, что считает возможное вторжение России в Украину весьма вероятным, но уточнила, что сценария отправки британских солдат на помощь украинцам нет.

"Речь идет о том, чтобы оказать украинским силам всю необходимую поддержку, которую мы можем дать", — отметила Трасс.

Ранее с похожим заявлением выступал заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб. "Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но мы можем сказать, что мы уже готовы и участвуем в программах обучения для поддержки украинцев, это абсолютно правильно", - сказал Рааб.