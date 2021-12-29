Первый случай заражения новым подвидом "Омикрона" обнаружили в Алжире

В Алжире заявили, что в стране подтвердился первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Речь идет о подвиде ВА.2.

Об этом сообщил генеральный директор Института Пастера, передает National Post.

"Алжир сообщил о своем первом случае быстро распространяющегося субварианта BA.2 Omicron COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно официальной информации, всего в Алжире, который расположен в Северной Африке, зафиксировано 1 742 новых случая заражения коронавирусом и 10 смертей, в результате число случаев заболевания достигло 249 310, а смертей - 6 555.