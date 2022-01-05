Как протест дальнобойщиков в Канаде перерос в бунт и почему вспомнили о вторжении США

В считающейся одной из самых благополучных и стабильных стран, тихой Канаде, набирает обороты майдан, который начался с протестов дальнобойщиков против антиковидных мер и перерос в антиправительственный бунт.

Из-за многотысячного митинга в канадской столице Оттаве премьер-министру страны Джастину Трюдо и его семье, как сообщает CBS, даже пришлось срочно покинуть свой дом и отправиться в некое "секретное место".

Марш водителей грузовиков под лозунгом "Колонна свободы" стартовал неделю назад. Протестующие стеклись к парламентскому холму в Оттаве, чтобы призвать к отмене обязательной вакцинации и других антиковидных ограничений. Перед зданием парламента выстроились грузовики, украшенные баннерами с критикой против санитарных мер и самого Трюдо.

На улицах канадских городов, по разным подсчетам, уже 1,5 млн человек и десятки тысяч фур.

"Это настоящее восстание. Протест водителей массово поддерживают простые канадцы, недовольные политикой Трюдо. Народ требует не просто отмену обязаловки на укол, но уже и смену власти и назначения новых выборов", - сказала нам живущая в Торонто украинка Марианна Мальская.

Дальнобойщики, инициаторы протеста, требуют отменить недавно принятые правила, требующие подтверждения вакцинации для водителей, следующих между Канадой и США.

Новое правило бьет по многим дальнобойщикам - границу с Соединёнными Штатами, по данным Канадского альянса грузоперевозок, регулярно пересекают около 160 тысяч водителей. Из-за новых ограничений с рейсов могут снять десятки тысяч человек.

Трюдо же отказался отменять антиковидные меры и назвал митингующих "маргинальным меньшинством".

"Небольшое маргинальное меньшинство людей, направляющихся в Оттаву, которые придерживаются неприемлемых взглядов, не представляют мнение всех канадцев, которые знают, что следовать науке - лучший способ продолжать обеспечивать наши свободы, наши права и наши ценности как страны", - сказал Трюдо.

Тем не менее бунт только нарастает, а эксперты не исключают серьёзного экономического и политического кризиса в стране.

Канада - одна из стран, которые активно взаимодействуют с украинской властью, здесь живет большая украинская диаспора, сам Трюдо и члены его Кабмина надевает вышиванки в знак поддержки Украины.

Естественно, не обошлось и без попыток найти в "канадском майдане" русский след. Ведущий канадский телеканал CBC попробовал уличить Россию в организации забастовки дальнобойщиков - дескать, это месть за поддержку Украины.

"Учитывая поддержку Канадой Украины в этом нынешнем кризисе с Россией, я не знаю, надуманно ли спрашивать, но есть опасения, что российские деятели могут продолжать разжигать ситуацию по мере роста этого протеста но, возможно, даже подстроили его с самого начала", - заявила ведущая CBC Нил Коксал 29 января в разговоре с министром общественной безопасности Марко Мендичино.

Мендичино не поддержал и не опроверг "русскую версию".

"Мы видим флаги Конфедерации, и мы видим, откровенно говоря, некоторых организаторов, желающих свергнуть правительство с помощью насилия", - сказал министр.

"В общем, от России западный мир ждал наступления на Киев, но в итоге русская армия, переодевшись в дальнобойщиков, устроила марш-бросок на Оттаву", - иронизирует политолог Малек Дудаков в своем Телеграмм-канале.

Каковы могут быть последствия канадского майдана и что это значит для Украины, выясняла "Страна".

Вспомнили вторжение США, а Трюдо назвали "сыном Кастро"

На выходных колонна канадских дальнобойщиков, именуемая конвой "Свободы", растянулась на сотни километров.

Организаторы призывают людей к мирной акции, а полиция находится в состоянии повышенной готовности. Тем более что в соцcетях звучат призывы организовать "канадскую версию штурма Капитолия". Начальник полицейской службы Оттавы Питер Слоли предупредил об "одиноких волках", которые могут использовать протесты для "создания хаоса".

В толпе протестующих видны флаги "патриотов", связанных с событиями в Нижней Канаде в 1837 году, когда франкоязычные жители Квебека восстали против британского правления. Также канадцы держат плакаты "Проснитесь!", "2022 - это 1776" (с отсылкой на год, когда американцы на заре своей независимости вторглись в Канаду), намекая на угрозу новой "оккупации" США. Кто-то пришел с плакатом, "Трюдо - сын Фиделя Кастро" (обвиняя канадского премьера в "социализме"), другие - в толстовках с эмблемой ультраправой антииммигрантской группы Квебека La Meute.

"Вся Оттава - в пробке. Никто не подозревал, что противостояние такого масштаба начнется именно в Канаде. То, что начиналось как протест антивакцинаторов, переросло в бунт против Трюдо, его обвиняют в провалах политики и неудачном лидерстве. Некоторые считают, что он ужесточил антиковидные правила в угоду США, где закручивают гайки под предлогом ковида. У Трюдо хорошие отношения с Байденом, и он не хочет их портить. Некоторые винят Трюдо в том, что он подчиняется США (отсюда плакаты с упоминанием 1776 года, когда американцы вторглись в Канаду)", - сказал "Стране" канадский журналист Брэд Вэлди.

Грозят инфляция и пустые полки

Несмотря на сложившийся привлекательный образ канадского премьера в мире, в самой Канаде все больше недовольных его властью.

"Два года назад Трюдо заподозрили в коррупции, в причастности к темным схемам. Тогда канцелярию премьера обвинили в давлении на генпрокурора по делу о мошенничестве строительной компании, которая, как оказалось, в обмен за выгодные контракты в Ливии заплатила 20 лет назад многомиллионные взятки чиновникам правительства покойного Муаммара Каддафи. Кроме того, Трюдо критикуют за невыполненные обещания и лицемерие. Например, с одной стороны он выступал за прекращение бомбардировок Сирии, а с другой - заключал договор на миллиардные поставки вооружения Саудовской Аравии, которая бомбит повстанцев в Йемене", - говорит Вэлди.

По его мнению, нынешний бунт грозит мегакризисом.

"Тяжёлая ситуация с автомобильными грузоперевозками может резко поднять цены на топливо и раскрутить инфляцию, которая и без того побила в стране 30-летний максимум, достигнув почти 5%. Кроме того, из-за паралича поставок могут опустеть магазины, что уже грозит масштабным восстанием по всей стране", - говорит Вэлди.

"С самого первого дня было ясно, что этот протест - не о дальнобойщиках о ковиде, а против политики Трюдо. И он не собирается меняться, поэтому неясно, во что бунт перерастет", - говорит в беседе со "Страной" политический обозреватель канадской Globe and Mail Кэмпбелл Кларк.

Среди украинцев в Канаде (а там живет миллионная диаспора), сложилось противоречивое мнение о протестах и Трюдо.

"Трюдо - кумир только в Украине и только потому, что для украинцев, чтобы стать кумиром достаточно раз в жизни надеть вышиванку", - иронизирует в беседе с нами предприниматель Сергей Невмержицкий, который живет в канадской провинции Онтарио.

"Есть мнение, что протесты организовывают противники Трюдо под предлогом недовольства антиковидными мерами, чтобы его сместить. Ведь он выстоял во время нападок на прошлых выборах и снова стал премьером", - считает Мальская.

"Этот любимец соцсетей - худший премьер министр. По специальности лыжный инструктор и учитель драмы, тратит кучу денег на нелегальных иммигрантов, трындит о морали, но принимает подарки от спонсоров и покрывает махинации своих друзей либералов. Он был избран на волне легализации марихуаны, заплатил 10 миллионов компенсации террористу, наделал таких долгов, что канадцам их придется отдавать десятилетиями, его идиотская поездка в Индию, куда он приперся со своим индийским поваром, в костюме индийского жениха, со всей семьей, не имел официальных встреч целую неделю, забыл на торговые переговоры взять министра торговли, и там привел канадско-пакистанского террориста на официальный ужин с индийцами. Его одной фразы о том, что "бюджет сам себя сбалансирует" достаточны, чтобы понять его стиль руководства", - рассказал живущий в Канаде бывший украинец Максим Бойко.

Возможный канадский кризис может иметь последствия и для самой Украины, ведь Оттава поддерживает Киев в "борьбе с российской агрессией".

"Поддержка может уменьшиться, во всяком случае украинский вопрос уже отошел на второй план, все затмили протесты дальнобойщиков. Если начнется экономический и политический кризис, внешняя политика будет второстепенной", - сказал нам Вэлди.

Премьерство в наследство

Эксперты говорят: претензии к Трюдо связаны с ухудшением экономической ситуации в стране.

По оценкам Банка Канады, национальный ВВП сокращается, падение затрагивает многие сектора экономики страны.

По Канаде также ударило ухудшение отношений с Китаем (что стало во-многом следствием ухудшения отношений США с Пекином).

Известность Трюдо досталась ему в наследство от отца Пьера Трюдо - бывшего премьер-министра Канады и одного из самых популярных политиков второй половины 20-го века.

Трюдо-старший отменил смертную казнь, разрешил аборты, добился снижения налогов и повышения пенсий.

Трагическая смерть Пьера Трюдо в 2000 году стала началом политической карьеры его сына, который тогда преподавал французский язык и математику. На похоронах он произнёс яркую речь, которую запомнили многие, а позже занялся общественной деятельностью.

Будущий премьер импонировал канадцам внешней привлекательностью, чувством юмора и умением вести себя на публике.

Через 13 лет он уже возглавил Либеральную партию, которой руководил его отец. В 2015 году он был избран премьером.

А уже вскоре, в 2017 году, разразился первый скандал из-за его рождественского отпуска с семьей и сотрудниками на Багамах, на который, как оказалось, из бюджета было потрачено 127 тысяч долларов.

Трюдо тогда оправдывался, что владелец острова - его хороший друг, а добраться до него можно было только на вертолёте, и львиную долю стоимости отпуска составил трансфер.

Доверие среди канадцев Трюдо потерял еще тогда, а затем многие еще больше разочаровались в бывшем любимце, который вел, по их мнению, слишком роскошный образ жизни. Рейтинги Трюдо начали медленно, но верно рушиться. В ноябре 2016 года руководителя Канады поддерживали 58% населения, а сейчас - 42%.

"Правительство Трюдо переживает не лучшие дни. Многочисленные коррупционные скандалы ударили не только по его имиджу - но и по репутации всей Канады. Уже второй срок подряд Трюдо еле-еле удерживается у власти, возглавляя правительство меньшинства. Массовые протесты - это проявление усталости общества от его правления и попытка через "улицу" добиться политических перемен", - резюмирует политолог Малек Дудаков в своем "Телеграмме".