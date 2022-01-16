Супругов на Киевщине убили за долг 6 тысяч гривен

Это жестокое преступление произошло в минувшую субботу на Киевщине. По информации наших источников в МВД, все началось с обыденной рабочей поездки супружеской пары из села Стовбыховка Каминь-Каширского района Волынской области на Обуховщину.

Село Стовбыховка известно обилием пилорам. В этом населенном пункте и его окрестностях их работает больше сотни. Дерево на обработку везут сюда со всей области. Обработанные пиломатериалы доставляются на предприятия по изготовлению мебели и пиломатериалов по всей Украине.

Семейная пара жителей Волыни 50-летний Анатолий и 45-летняя Светлана также содержали пилораму и доставляли обработанную древесину заказчикам на собственном "бусике". Заработки не ахти какие, но на жизнь хватало. Из каждого рейса возвращались с живыми деньгами.

Однако очередная поездка в один из мебельных цехов Обуховского района на Киевщине с грузом досок стала для них последней. Прибыв в пункт назначения - в цех на Обуховщине 29 января, их транспорт стал на разгрузку. Помогал разгружать пиломатериалы один из представителей местного цеха по изготовлению мебели - их 52-летний знакомый. Во время разгрузки поставщик древесины припомнил ему, что тот задолжал 6 тысяч гривен и длительное время не возвращает. Анатолий намекнул ему, что неплохо было бы рассчитаться.

Напоминание о долге привело сотрудника мебельного цеха в бешенство. Он схватил молоток, который лежал под рукой и несколькими ударами размозжил голову приезжему поставщику из Стовбыховки.

Чтобы не оставлять в живых свидетельницу, убийца рывком открыл дверь в салон микроавтобуса, где на пассажирском сидении находилась 45-летняя Светлана, и нанес ей несколько ударов ножом, который также имел при себе.

Позже он погрузил трупы в багажник их же "бусика", отвез и припарковал его едва ли не в центре Василькова, обставив это все как разбойное нападение с целью завладению выручкой.