В США две медсестры заработали $1,5 млн на схеме с подделкой прививочных сертификатов

В Америке две медсестры в округе Саффолк в штате Нью-Йорк были задержаны по обвинению в продаже поддельных сертификатов с внесением покупателя в единую базу данных привитых штата.

Злоумышленницы брали 220 долларов со взрослого человека и 85 долларов с ребёнка.

Об этом сообщает CBS.

Преступной деятельностью женщины занимались с ноября 2021 года по январь 2022 года.

Сообщается, что пара взимала от 220 до 440 долларов за прививочные карты для взрослых, и 85 долларов за такие же карточки для детей. После внесения неверной информации в реальные карточки вакцинации эти двое затем предположительно вносили информацию о якобы произошедшей вакцинации в Информационную систему иммунизации штата Нью-Йорк (NYSIIS), чтобы люди, не желающие вакцинироваться, имели статус вакцинированных.

Прокуратура также утверждала, что медсестры подделали карты вакцинации для следователей под прикрытием. Эти двое работали в педиатрическом медицинском центре Wild Child в Амитивилле, учреждении, которым владела ДеВуоно, практикующая медсестра. По сообщениям местных журналистов, в последнее время предприятия вокруг педиатрической клиники заметили увеличение посещаемости.

При обыске дома ДеВуоно полиция обнаружила более 900 тысяч долларов, а также бухгалтерскую книгу, документально подтверждающую платежи на сумму более 1,5 млн долларов по предполагаемой схеме карт вакцинации. ДеВуоно и Урраро были обвинены в подделке документов.

Задержанным грозит как минимум несколько лет в тюрьме даже при отсутствии судимостей.



