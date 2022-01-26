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События Сегодня, 09:5940
Сколько будут стоить пластиковые пакеты в Украине с 1 февраля

В первый день февраля в Украине взлетят цены на пластиковые пакеты.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства экономики Украины.

С 1 февраля 2022 года в Украине будет установлена минимальная розничная цена на пластиковые пакеты в размере 2 гривни за пакет. При этом решение Кабмина касается только больших пакетов.

Постановлением правительства устанавливаются минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной свыше 50 микрометров в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг.

Цены на пластиковые пакеты будут выглядеть следующим образом:

  • 2,00 грн - пакет без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
  • 3,00 грн - пакет с ручками и боковыми складками.
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