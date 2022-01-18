Робота-краба отправили изучить живых сородичей, но те его разоблачили и попробовали разобрать

В Австралии ученые отправили робота-краба изучать миграцию ракообразных, однако живые сородичи едва не разобрали его на запчасти.

Об этом свидетельствует соответствующее видео на YouTube.

Несмотря на то, что двигалось механическое ракообразное довольно правдоподобно, живые крабы быстро "раскусили" разведчика.

Робота-краба почти разобрали на части и даже попробовали на вкус. Впрочем, научному эксперименту это не помешало, поскольку механизм оказался довольно крепким и зафиксировал миграцию крабов.