Способ получить "супериммунитет" к коронавирусу назвали ученые

Американские и австрийские ученые выяснили, что люди, которые были вакцинированы от коронавируса, но потом все же заразились Covid-19, могут получить "супериммунитет" к будущим штаммам вируса.

Об этом пишет Business Insider.

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки еще в декабре выяснили, что во время распространения дельта-штамма коронавируса переболевшие одним из предыдущих вариантов вируса и при этом вакцинированные участники исследования реже заражались "Дельтой".

"Не только уровень антител становится высоким, но и способность к перекрестной нейтрализации разных вариантов значительно повышается", - сообщил Фикаду Тафессе, один из авторов американского исследования.

По его словам, при так называемой "прорывной инфекции" (то есть при заражении полностью вакцинированного человека) организм получает информацию об изменчивости коронавируса, что "создает дополнительный уровень сложности набора антител".

Ученые из Австрии выяснили, что аналогичная ситуация возникает и с "Омикроном". Окончательных результатов исследования еще нет, однако ученые настроены оптимистично