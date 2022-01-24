С понедельника Львовская область усилила карантинные ограничения, не дожидаясь перевода в красную зону

Львовская область усиливает карантинные ограничения с понедельника, 31 января, из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, но при этом она пока не переходит в красную зону.
Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА.
С сегодняшнего дня карантинные ограничения распространяются на следующие действия:
- прием посетителей в барах ресторанах и кафе: разрешается обслуживание на вынос или с доставкой;
- работа непродовольственных рынков;
- прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах (не распространяется на спортсменов национальных сборных команд Украины);
- прием посетителей в развлекательных заведениях;
- проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других). Кроме официальных спортивных мероприятий и матчей профессиональных команд.
В Львовской ОГА добавили, что все эти ограничения не применяются, если у всех участников (посетителей, пользователей) старше 18 лет и организаторов (сотрудников заведения, рынка) есть отрицательный тест на COVID-19, сертификат о вакцинации или справка о выздоровлении.