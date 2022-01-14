В Украине с сегодняшнего дня непривитых медиков, чиновников и коммунальщиков начнут отстранять от работы

В последний день января в Украине вступает в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса, согласно которому медики, коммунальщики и местные чиновники должны были сделать прививку до 31 января, сообщается на сайте Минздрава.

Согласно приказу, работники органов местного самоуправления, государственных и коммунальных заведений здравоохранения и различных коммунальных учреждений и организаций обязаны быть вакцинированными хотя бы одной дозой препарата. В противном случае им грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается тех, кто имеет абсолютные противопоказания к прививкам от COVID-19 и подтверждающее это медицинское заключение.

Вакцинация до сегодняшнего дня уже являлась обязательной: