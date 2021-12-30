 

Натуральный мех в своих коллекциях больше не будут использовать Dolce&Gabbana

События Сегодня, 17:4759
Натуральный мех в своих коллекциях больше не будут использовать Dolce&Gabbana

Итальянский модный дом Dolce&Gabbana решил последовать примеру Gucci и множества домов моды и отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях. 

Dolce&Gabbana перестанут использовать мех во всех коллекциях уже с этого года.

Об этом пишет Reuters.

Об отказе от натурального меха бренд Dolce & Gabbana заявил в совместном заявлении с ассоциацией по защите прав животных Humane Society International. При этом в коллекциях будут использовать одежду и аксессуары из экомеха и бренд будет продолжать сотрудничество с мастерами по пошиву меховых изделий ради сохранения рабочих мест.

"Мы работаем над созданием более устойчивого будущего, в котором использование меха животных не может рассматриваться. Вся система моды играет важную роль в формировании социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять", - заявил сказал сотрудник группы по связям с общественностью и маркетингу Федели Усаи.

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Теги: news, новости, Украина, Dolce_Gabbana, мех, 7dniv, 7dnivinfo  
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