Натуральный мех в своих коллекциях больше не будут использовать Dolce&Gabbana

Итальянский модный дом Dolce&Gabbana решил последовать примеру Gucci и множества домов моды и отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях.

Dolce&Gabbana перестанут использовать мех во всех коллекциях уже с этого года.

Об этом пишет Reuters.

Об отказе от натурального меха бренд Dolce & Gabbana заявил в совместном заявлении с ассоциацией по защите прав животных Humane Society International. При этом в коллекциях будут использовать одежду и аксессуары из экомеха и бренд будет продолжать сотрудничество с мастерами по пошиву меховых изделий ради сохранения рабочих мест.

"Мы работаем над созданием более устойчивого будущего, в котором использование меха животных не может рассматриваться. Вся система моды играет важную роль в формировании социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять", - заявил сказал сотрудник группы по связям с общественностью и маркетингу Федели Усаи.