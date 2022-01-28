Деревянные автоматы дали украинкам под Киевом

Спустя месяц после того, как закон об основах национального сопротивления вступил в силу, возле Киева прошли учения одного из подразделений территориальной обороны.

Об этом сообщает Euronews.

"Я готовлюсь защитить свою страну от российской агрессии. Война начнётся рано или поздно, это лишь вопрос времени", - говорит один из участников учений.

Бойцы подразделения говорят, что до этого им не приходилось держать оружие в руках, ведь в жизни они — архитекторы, юристы, учёные.

На фото Euronews видно, как украинские женщины во время тренировок девушки отрабатывали приемы с деревянными автоматами.

Примечательно, что в рамках принятых недавно законов участники добровольческих отрядов могут носить с собой собственное оружие, а минобороны, при необходимости, сможет передать им и другое вооружение.

На одном из фото видна надпись на стене "Центурия" - это название ультраправой организации, связанной с лидером "Нацкорпуса" Андреем Билецким.