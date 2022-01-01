Платная автомагистраль Львов - Ровно появится в Украине

В Украине появится концессионная автомагистраль, которая будет проходить через Львов и Броды (Львовская область) и соединять пгт Краковец (Львовская область) и город Ровно.

Стоимость проезда по ней составит около 2,5 гривни за километр.

Об этом сообщает Forbes Украина.

По словам заместителя главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрея Ивко, полная протяженность данной автомагистрали будет составлять около 280 километров. При том, что стоимость проезда за километр будет составлять около 8 евроцентов или 2,5 гривень, проезд по всей дороге обойдется примерно в 700 гривень. Однако указано, что у платной дороги будет бесплатная альтернатива.