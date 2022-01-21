Фото запуска своей новой баллистической ракеты опубликовала Северная Корея

Северная Корея опубликовала фотографии, сделанные во время самого мощного запуска ракеты за последние пять лет. На снимках, сделанных из космоса, запечатлены части Корейского полуострова и прилегающие районы.

Об этом сообщает ВВС.

Первыми о запуске сообщили в воскресенье, 30 января, Южная Корея и Япония. Это произошло после обнаружения ракеты противоракетными системами этих стран.

31 января Пхеньян подтвердил, что провел испытания баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". На своей полной мощности она может преодолевать тысячи миль, имея в пределах досягаемости такие регионы, как территория США Гуам.

Государственное Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что испытание ракеты было начато для "проверки ее точности". Также ЦТАК опубликовало изображения, снятые камерой, установленной на боеголовке ракеты. На одном из снимков виден момент запуска, а на другом - что ракета находится в полете.

По оценкам западных специалистов, ракета пролетела около 800 км и достигла высоты 2000 км, прежде чем приземлился в водах у берегов Японии. На полной мощности и по стандартной траектории ракета может пролететь до 4000 км.

Только за последний месяц Пхеньян осуществил рекордное количество запусков ракет - семь пусков.