Зачем украинцев хотят заставить подавать "декларации домохозяйств"

Украинские власти продолжают озвучивать все новые и новые идеи по налогам. "Страна" уже писала о планирующихся нововведениях по ФОПам - работодателям могут запретить оформлять сотрудников как физлиц-предпринимателей, но фактически все ФОПы третьей группы останутся без заказов юрлиц.

Есть задумки и по самозанятым - текстам, парикмахерам, строителям и другим (всего в списке почти 30 видов деятельности) предложат регистрироваться через "Дию" и платить 5% с дохода.

Но это еще не все. Недавно в парламенте зарегистрирован законопроект, который прописывает налоговую революцию буквально для каждой украинской семьи.

Домохозяйства хотят обязать заполнять ежегодные декларации с указанием совокупного дохода (и, естественно, уплатой налогов). Без таких декларация получить субсидию или любую другую помощь от государства будет проблематично. По факту, как считает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, речь может идти о дополнительной верификации претендентов на соцвыплаты.

Экономист Алексей Кущ говорит, что готовится скрытый контроль расходов и доходов украинцев.

Но украинским семьям предлагают и бонус - домохозяйствам разрешат организовывать бизнес без регистрации ФОП и по упрощенной форме. Частично это перекликается с идеями Гетьманцева по самозанятым.

Разбирались, как украинским семьям придется платить налоги по-новому.

Домохозяйства и их деньги

Законопроект №6539 "О домохозяйстве (домэкономике)" подала в Раду группа авторов, в том числе главы профильных комитетов Галина Третьякова и Данил Гетьманцев, нардеп Евгения Брагар, советовавшей в свое время пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммуналку, и другие.

Условно его можно разделить на две части, которые эксперты уже окрестили "блоком Третьяковой" и "Блоком Гетьманцева".

Галина Третьякова уже давно озвучивала идею так называемого семейного налогообложения.

Сама модель не нова.

"Ее использую во многих странах, в частности, в США, где можно выбирать как платить налоги - на семью, индивидуально, через уполномоченное лицо. Суть в том, что определяется некий необлагаемый налогом минимум. Затем он вычитается из общих доходов домохозяйства из расчета на каждого члена семьи, включая детей. Также вычитаются расходы на образование, ипотеку или аренду жилья, лечение. Остальная сумма облагается налогом. К примеру, если бы такая схема работала у нас, то на минимальную зарплату налогов вообще бы не было. То есть, необлагаемый доход семьи из 4 человек (двое взрослых и ребенок) составил бы 26 тысяч гривен в месяц. И только если доход выше, домохозяйство платило бы налоги. Но наши депутаты предлагают свою схему", — говорит экономист Алексей Кущ.

В новом законопроекте вводится новый класс налогоплательщиков - домохозяйства. Остановимся более подробно на терминологии, без которой дальнейший ход мыслей авторов проекта понять достаточно сложно.

Итак, домохозяйство, согласно проекту, это лицо или группа лиц, которые живут вместе в одном жилом помещении, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяют и тратят средства.

Речь может идти как о родственниках, так и о формально чужих людях. Главное, чтобы они проживали в одной квартире.

Указано лишь, что метаться из одного домохозяйства в другое нельзя, как минимум, на протяжении финансового года.

Также в проекте пояснили, что такое бюджет домохозяйства. Это совокупные доходы всех членов домохозяйства на протяжении финансового года со всех возможных источников.

В частности, это зарплаты, другие выплаты, прибыль от деятельности самозанятых лиц или предпринимательской деятельности, стипендии, выигрыши, призы и подарки, пассивные доходы (скажем, от сдачи в аренду недвижимости), доходы от продажи собственно выращенной сельскохозяйственной продукции, сдачи лечебных трав или вторсырья и металлолома. Также в общий бюджет войдут страховые выплаты, выплаты из негосударственных пенсионных фондов (обычные пенсии не упоминаются).

Затраты домохозяйства - это себестоимость проживания (социальный прожиточный минимум) в течение финансового года плюс затраты на ведение предпринимательской деятельности. Речь идет не только о бизнесе в чистом виде, но и, к примеру, о ведении подсобного хозяйства, выращивании овощей на огороде и пр.

Социальный прожиточный минимум Рада будет утверждать ежегодно в законе о бюджете. Но из проекта непонятно, будет ли этот показатель соответствовать реальному прожиточному минимуму, а это около 5 тысяч на человека в месяц или официальному, который вдвое ниже.

Налоговые декларации - с каждой семьи

Самое интересное - в проекте прописан государственный учет доходов домохозяйств, а это, как мы писали выше, все денежные поступления, вплоть до заработка от продажи картошки с огорода.

При этом будут и какие -то затраты (они не указаны), которые позволят рассчитывать на налоговую скидку (скорее всего, расходы на обучение, лечение).

Данные учета доходов и расходов являются основанием для их включения в годовую декларацию, которая подается домохозяйством для получения бюджетного возмещения (налоговой скидки) с налога на доходы физлиц.

Также появилось понятие пре-декларирования. Домохозяйства должны за месяц до подачи декларации предоставить так называемую пре-декларацию с указанием всех видов доходов и уплаченных налогов.

В пояснительной записке указано, что новая модель встраивается в существующую налоговую систему. То есть, по месту работы с каждого члена семьи будут по-прежнему вычитать налоги (НДФЛ и военный сбор). Но плюс к этому раз в год придется заполнять еще и общую декларацию на семью. И в ней уже просят указать не только официальную зарплату, но и все доходы и расходы.

Если окажется, что налогов вы переплатили (скажем, при больших расходах на лечение), то вам могут вернуть часть суммы. Также в затратную часть посчитают содержание на каждого члена семьи в размере некоего "социального прожиточного минимума",

Но, по идее, могут не только вернуть излишне уплаченные налоги, но и заставить доплатить, Ведь многие украинцы имеют заработки, которые нигде не светят, и с которых, соотвественно, не платят 18% НДФЛ.

В проекте сказано, что подача семейных деклараций является добровольной.

"Но при этом отмечается, что, чтобы получить так называемый социальный транферт - любую помощь от государства, будь-то субсидия, выплаты на детей или другое пособие, домохозяйство должно составить годовую налоговую декларацию. То же самое - по случаям возврата налоговой скидки.

То есть, для многих украинцев такое декларирование по факту станет обязательным. А требование указывать все виды доходов означает лишь одно - государство намерено провести дополнительную верификации получателей бюджетных выплат. К примеру, если вы претендуете на субсидию, и официальная зарплата вполне позволяет на нее рассчитывать, то денежные переводы от мужа-заробитчанина из Европы могут все кардинально изменить, и денег вы не получите", - говорит Пендзин.

В проекте указано, что обязательность декларирования не касается лишь пенсионеров и получателей стипендий. "Такой механизм декларирования будет гарантировать адресную помощь тем, что нуждается в государственной поддержке, а также обеспечит контроль за использованием публичных средств - средств государственного бюджета", - говорится в пояснительной записке.

То есть, фактически авторы подтверждают: цель - верифицировать претендентов на соцпомощь.

К слову, "социальные трансферты", которые обещают нуждающимся украинцам, - это не только разные пособия, но и социальные услуги, социальное страхование, некие материальные льготы (какие именно - не уточняется).

Алексей Кущ говорит, что с помощью семейных деклараций государство попытается начать внедрять и непрямые методы контроля доходов и расходов. "В декларации нужно указать не только все доходы, но и расходы, а также пассивный доход, подарки и пр, из которых можно оценить активы домохозяйства. В итоге всех можно будет поставить на счетчик", - говорит эксперт.

Правда, непонятно, как будут отслеживать все ли теневые доходы семьи указаны в декларации. "На практике проверить это достаточно сложно, ведь к каждой семье налогового инспектора не приставишь", - говорит Кущ. Отдельно в проекте этот нюанс не прописан.

Бизнес для семьи

Отдельно стоит отметить условный "блок Гетьманцева". В нем прописано, как домохозяйствам вести бизнес.

Указано, что годовой оборот от экономической деятельности домохозяйства не должен превышать 8 млн гривен.

Для семейного бизнеса подача годовой декларации является обязательной.

Перечислены виды деятельности, которыми может заниматься домохозяйство, не регистрируя при этом ФОП.

Это парикмахерские и косметологические услуги, юридические консультации, услуги домашней прислуги, уход за больными, репетиторство, индивидуальное воспитание детей (гувернеры), клининг, ремонт обуви, одежды, кожгалантереи, мебели, бытовой техники, часов и др, техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов, услуги прачечной, розничная торговля продовольственными и промтоварами с лотков и на рынках, услуги по перевозке пассажиров автотранспортом и перевозке грузов, ресторанный бизнес и другие виды работ, которые не подлежат лицензированию.

Исключением станут посреднические услуги по покупке, продаже, аренде недвижимости, поставка и продажа ювелирных изделий.

О регистрации через "Дию" и уплате налога в 5% от оборота - идеи, которые озвучивал Гетьманцев по самозанятым лицам - в проекте ничего не сказано. Но по факту домохозяйства это и будут самозанятые лица.

Им, к слову, обещают государственную поддержку. В частности, могут предоставлять земельные участки или госимущество, необходимые для предпринимательской деятельности, помогать с обучением и пр.

Но особых подробностей - как будет работать бизнес домохозяйств - в проекте нет. Нормативку должен в течение 6 месяцев с даты вступления закона в силу (если его примут) подготовить Кабмин.

То есть, по факту какой эксклюзив предлагают семейному бизнесу и стоит ли вообще вносить понятие домохозяйства в налоговый кодекс - неясно.

"В украинском законодательстве уже есть такая категория как "самозанятые", которая позволяет украинцам осуществлять независимую профессиональную деятельность, не будучи ФОПом. Поэтому даже при наличии предложенных "плюшек" в виде социальных и налоговых преференций данный законопроект вряд ли станет эффективной налоговой новацией. Ключевой вопрос - это доверие к предлагаемым инициативам со стороны налогоплательщиков и бизнеса, Учитывая недавние резонансные законопроекты, как например 5600, люди относятся насторожено к инициативам властей. Кроме того, сейчас есть более актуальные и насущные задачи в социально-экономической сфере, требующие внимания законодателей", - считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Я давно предлагал поддерживать на уровне государства семейное микро-предпринимательство - без регистрации и разного рода отчетов, проверок и кассовых аппаратов. Установить доходы такого бизнеса, необлагаемые налогом, можно на уровне миллиона гривен в год. Но взамен домохозяйство должно отказаться от любых социальных выплат. Это могло бы действительно стимулировать развитие мелкого семейного бизнеса. Но у нас почему-то эту идею обрезали несколькими видами деятельности. Да и преимущества неочевидны - указано, что не нужно регистрировать ФОП, но о льготах по налогам ничего не сказано. Поэтому, конечно, кто-то воспользуется этим нововведением, но бума семейного бизнеса не будет", - подытожил Кущ.