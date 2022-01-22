Когда наступит пик омикроновой волны коронавируса в Украине рассказали в Минздраве

В Украине, где за прошлые сутки ковидом заразились больше 30 тысяч человек, в ближайшие две недели количество новых случаев болезни продолжит увеличиваться. А пик заболеваемости ожидается в середине февраля.

Такое мнение выразил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова".

"К сожалению, прогнозы сбываются. И эти прогнозы не очень оптимистичны. Они говорят, что с каждой неделей у нас растет количество случаев коронавирусной болезни вдвое. И это мы уже фиксируем в течение трех недель", - заявил он.

По словам Ляшко, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией происходит в течение четырех-пяти недель. Такой вывод сделал министр, взяв в пример европейские страны, которые первыми уже вышли на пик вызванной "Омикроном" волны ковида. В Украине его ожидают через две недели.

"Поэтому мы понимаем, что еще две недели у нас будет постоянно расти количество случаев... Поэтому мы рассчитываем, что мы можем дойти до 60 тысяч в сутки", - рассказал Ляшко.

По его словам, сейчас в стационары госпитализируется меньше людей, чем при инфицировании штаммом "Дельта", в частности, из-за особенностей штамма "Омикрона", а также увеличения количества вакцинированных украинцев.

Министр добавил, что "Омикрон" поражает верхние дыхательные пути, быстрее передается, однако меньше поражает легкие, поэтому меньше возникает пациентов, нуждающихся в кислороде.

Ляшко также посоветовал консультироваться с семейным врачом, так как температура в 38 градусов - не повод вызывать "скорую".