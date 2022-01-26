Как в Украине нашли "зраду" в фильме "Мюнхен" о разделе Чехословакии

В Украине активно обсуждают британский фильм "Мюнхен. На пороге войны". Кино вышло в конце января и за несколько дней попало в топ "Нетфликса".

Как несложно догадаться из названия - лента о том, как заключались Мюнхенские соглашения 1938 года (или как принято называть - Мюнхенский сговор).

В результате этих соглашений, подписанных Германией и Италией с одной стороны, а Британией и Францией - с другой, Гитлер получил согласие Европы на оккупацию Судетской области Чехословакии.

Причем западные союзники оставили эту страну за бортом и обсуждений и лишь довели до ее президента, что ему следует уступить немцам Судеты.

В соцсетях сразу заговорили, что эта ситуация напоминает Украину, с которой Запад может поступить аналогичным образом.

"Страна" рассказывает о фильме и о том, уместны ли для Украины аналогии с Чехословакией.

О чем фильм "Мюнхен. На грани войны"

Конференция, по итогам которой началась оккупация Чехословакии, происходила в Мюнхене 29-30 сентября. Вокруг нее и сосредоточены события фильма.

Кино показывает мотивы западных стран, отдавших Чехословакию на растерзание Гитлеру.

По сюжету фильма, о планах захватить всю Чехословакию (а не только Судеты) узнает британский дипломат. Но чиновник не может помешать заключению Мюнхенских соглашений - хотя и знает, что они губительны для Европы.

В фильме подчеркивается недальновидность премьера Британии Невилла Чемберлена, который призывал отдать Гитлеру Судеты, чтобы снять угрозу большой войны.

"Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Еще более невозможным представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны", - приводится в ленте реальная цитата Чемберлена, которого играет британский актер Джереми Айронс.

Премьер предстает "добрым" политиком, который делает все, чтобы избежать войны.

Учитывая, что мы знаем дальнейшие события - война случилась - проводится мысль о том, что договариваться с агрессором нельзя.

Правда, есть и другие подтексты. Чемберлена в кино оправдывают тем, что он отсрочил начало войны и дал всем остальным странам больше времени на подготовку. То есть как бы даже немного всех спас. Об этом прямо говорят финальные титры:

"Время, выигранное благодаря мюнхенским соглашениям, позволило Британии и ее союзникам подготовиться к войне и привело Германию к неминуемому разгрому".

То есть логика та же, которую используют, когда объясняют, зачем СССР заключил с Германией пакт о ненападении 1939 года.

При этом нельзя не обратить внимание, что фильм вышел в разгар попыток Запада вести переговоры с Россией, чтобы снять напряженность прежде всего военного характера. Таким образом главные мессиджи этого кино предельно вписаны в нынешний исторический контекст, связанный в первую очередь с Украиной.

В парадигме авторов кино на место Германии следует подставить современную Россию, по которой у Запада сейчас дилемма - пойти на деэскалацию и на выполнение требований РФ по безопасности в Европе или продолжить наращивать давление на Москву и в перспективе получить военный конфликт.

И фильм склоняется скорее в пользу версии, что нужно договариваться, чтобы отойти от опасной черты и выиграть время.

По крайней мере, в Украине многие именно в этом ключе начали обсуждать фильм, который вышел в украинский топ "Нетфликса".

Что говорят о "Мюнхене" в Украине

Сторонники майдановского курса заговорили о "зраде", проводя параллели между Чехословакией 1938 года и Украиной 2022-го.

"Мюнхен. На пороге войны – это 100% попадание в момент и настроения в Украине, а, может, и всей Европе. Мир на пороге Второй мировой, и Гитлер собрался оттяпать себе Судеты. Но его подлинные намерения известны разведкам. Только как этим воспользуются политики? В конце фильма идут титры, что Чемберен, подписавший мюнхенские соглашения, на год оттянул войну и дал Европе нарастить силы. Но что делать, если ты чувствуешь себя сейчас Чехией, которую готовы обменять на эфемерный мир?", - пишет журналистка Татьяна Николаенко.

Другой журналист, Павел Булгак, пишет, что Европа с Украиной поступает так же, как когда-то с Чехословакией.

"Мир ценой предательства целого народа ничего никому не дал. Только спровоцировал Гитлера на дальнейшую агрессию. Мы также были преданы Европой, когда не дождались помощи от Антанты во времена УНР и заплатили потом за это миллионами жизней репрессированных и уморенных голодом украинцев".

Но звучат и комментарии, которые полемизируют с создателями фильма.

"Англия предала Чехословакию в 1938. Англия предала Польшу в 1939. Англия сильна традициями", - пишет врач Игорь Писаренко, напоминая о том, что британцы не начали полноценной войны против Гитлера, когда тот напал на Польшу, связанную с Лондоном оборонительным договором.

"Именно британские намеки - самое ценное в фильме. По их мнению - они все сделали правильно, и даже приблизили победу. Очень полезно - знать, что у всех стран своя позиция и своя выгода - абсолютно отличная от того, что может казаться нам. Интересы Чехии? Какой Чехии? Интересы Украины?...", - задается риторическим вопросом журналист Алексей Газубей.

Примерно о том же пишет комментатор под постом Влащенко Арман Кеосаян:

"Близоруко не видеть смену нарратива в "Мюнхене". Если раньше однозначно "и война, и позор", то теперь - передышка, которая позволила Британии выиграть войну. Крайне опасная тенденция".

О том же пишет и "свободовец" Александр Аронец.

"Фактически фильм не рассказывает о том, насколько ничтожным и предательским было "Мюнхенское соглашение", или "мюнхенский сговор" Германии, Италии, Британии и Франции, отдавших Гитлеру Судетскую область тогдашней Чехословакии. Мораль фильма в том, что "Мюнхенская сделка" якобы отсрочила большую войну, ведь дала возможность Британии и Франции лучше подготовиться к войне".

Оправданны ли параллели с Мюнхеном?

Можно ли сравнивать нынешнюю украинскую ситуацию с тем, что произошло с Чехословакией?

Сторонники такой точки зрения проводят следующие параллели.

Формально Судетский кризис начался на этнической почве. В этом регионе на севере Чехословакии основное население составляли немцы, которые требовали себе прав автономии и в перспективе - воссоединения с исторической родиной.

Соседняя Германия после прихода к власти Гитлера эти настроения поощряла. Ситуация несколько раз накалялась, и чехи даже вводили войска в этот регион. Немцы со своей стороны границы делали то же самое - подводили армию к чехословацкому кордону.

Одновременно Германия финансировала пронемецкие силы в Чехословакии и поддерживала сепаратизм и стремление лидеров немецкого нацменьшинства присоединить Судеты к "фатерланду".

Правда уже здесь есть существенная разница с ситуацией с русскоязычными и русскими в Украине. Официальная Прага давала немцем довольно большие национальные права. Например, им было разрешено образование на родном языке.

Тем не менее, Гитлер официально продвигал идею аннексии Судет как сугубо вопрос воссоединения немцев. Хотя было очевидно, что у Германии там и другие интересы.

Во-первых, Чехословакия обладала мощным промышленным потенциалом, который позже позволит немцам буквально за год вдвое нарастить производство вооружений.

Что опровергает заложенную в фильм идею, будто оккупация этой страны сделала неминуемым поражение Третьего Рейха. Наоборот, она его резко усилила в военном отношении. А значит приблизила большую войну, а не отдалила ее.

В Британии и Франции не могли не понимать, что для военной машины Германии Чехословакия - суперценный приз, который меняет в пользу немцев военный баланс в Европе. Сложно объяснить такой подарок "желанием отсрочить войну".

И в этом, кстати, огромное различие с российско-украинской ситуацией. В случае вторжения, о котором сейчас все говорят, Россия получает не призы, огромные расходы на контроль за этой территорией, отягченные к тому же санкциями.

Германии никто санкциями за Чехословакию, напомним, не грозил.

Во-вторых, Чехословакия своим географическим положением приближала немецкую военную инфраструктуру к территориям Советского Союза, который изначально рассматривался Гитлером как противник номер один и объект оккупации (нынешняя Россия вряд ли рассматривает Украину как плацдарм для нападения на Польшу).

Это, конечно, вслух не произносилось (и в фильме эта тема также не затрагивалась), но Парижу и Лондону было объективно выгодно, чтобы Гитлер шел на восток, а не на запад.

Тем более, что советские коммунисты рассматривались Британией и Францией тоже как враги, причем во-многом более опасные, чем нацисты.

И нападение Гитлера на СССР для западных стран виделось вполне предпочтительным вариантом. По крайней мере явно более предпочтительным, чем нападение Германии на Францию.

Правда, Гитлер по итогу переиграл эту ситуацию. И накануне атаки на Советский Союз произвел зачистку на западном фланге, оккупировав почти всю Европу, включая Францию. Но это было уже в 1940 году. А в 1938-м "скормить" немцам Чехословакию и направить их на восток выглядело в глазах европейских столиц выигрышной стратегией.

Хотя разумеется, если бы Англия и Франция сказали тогда твердое "нет" и взяли бы в союзники СССР (а именно это настойчиво предлагала Москва), Гитлер вряд ли бы решился на вторжение в Судеты. Да и армия Чехословакии была в целом достаточно боеспособной и хорошо вооруженной. И при поддержке извне оказала бы достойное сопротивление.

Уже после войны немецкие генералы четко заявляли, что если бы Франция дала гарантии объявления войны Германии в случае нападения на Чехословакию, то никакого нападения бы и не было. И, скорее всего, не было бы и Второй мировой войны. По крайней мере не было в том виде, в котором она проходила в реальности - с захватом Гитлером почти всей Европы и десятками миллионов жертв.

Но, видимо, соблазн приблизить конфликт между своими геополитическими противниками взял в Лондоне и Париже верх. Иначе сложно объяснить, почему они не пресекли аннексии, хотя имели все шансы это сделать.

Похожая ситуация произойдет и через год, когда немцы оккупируют Польшу, но ничего кроме моральной поддержки и "странной войны" от своих западных союзников поляки не получат (к слову сами поляки накануне и во время Мюнхенского сговора фактически выступили союзниками Гитлера, в жесткой форме отказавшись пропустить советские войска на помощь Чехословакии через свою территорию, а затем и поучаствовали в разделе этой страны, забрав себе Тешинскую область).

То есть, пока Германия двигалась на восток, Запад с ней всерьез не воевал и даже помогал захватывать новые территории, что выпукло показал Мюнхенский сговор (собственно из-за него затем СССР и пошел на заключения Пакта о ненападении с Германией, так как пришел к выводу, что страны Запада всерьез с Гитлером воевать не хотят).

Закулисные мотивы Запада в 1938 году в фильме обошли начисто, и никаких корыстных мотивов за руководством Британии кино не предполагает. Впрочем, и без них параллели для Украины действительно выглядят безрадостными.

"Мюнхен" показывает, что западные страны ради геополитических интересов готовы спокойно сдавать своих союзников из Восточной Европы. Более того - даже давить на них, чтобы они без боя уступили часть своей территории, как было с Судетами, когда президенту Бенешу англичане и французы ультимативно предложили их сдать.

Здесь многие украинские комментаторы проводят аналогии с Минскими соглашениями, исполнение которых Украиной по ряду признаков начали продавливать США.

Однако тут ситуация прямо противоположная.

"Минск-2" при его реализации приведет не к аннексии Донбасса Россией (как немцы забрали Судеты), а к установлению там автономии под украинским флагом. При этом государственная граница будет контролироваться Украиной.

То есть речь будет идти не об аннексии украинской территории, а наоборот - о реинтеграции ныне неподконтрольных Киеву районов Донбасса в Украину с особым статусом.

Чего и близко не было в Чехословакии 1938 года - там Судеты сразу были присоединены к Третьему Рейху (отхватили себе территории и Польша с Венгрией).

Вторая аналогия - что после Судет немцы прибрали к рукам всю территорию Чехословакии - тоже хромает при проекции на Украину. Москва за 8 лет конфликта неоднократно демонстрировала, что ее территориальные претензии ограничиваются Крымом, в остальном ее устроит дружественная или нейтральная Украина.

Причина уже называлась - завоевание всей этой территории пока сулит РФ больше издержек, чем приобретений. То есть объективно ослабляет Москву, заставляя ее терять огромные деньги на войну, преодоление санкций и обустройство захваченных территорий.

И в этом еще одно важное различие между Чехословакией образца 1938 года и современной Украиной.