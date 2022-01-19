Изобретательный мужчина в Швейцарии стал женщиной, чтобы раньше выйти на пенсию

Житель Швейцарии воспользовался административной лазейкой и официально сменил пол, чтобы выйти на пенсию годом раньше.

Об этом сообщает новостной сайт Remix.

С 1 января в Швейцарии вступили в действие новые упрощенные правила смены пола в документах. Желающим изменить пол не нужно предоставлять никаких медицинских документов, подтверждающих трансгендерность. Гражданину, "глубоко убежденному" в том, что он не принадлежит к тому полу, с которым он зарегистрирован в реестре актов гражданского состояния, достаточно подать заявку на изменение пола и заплатить сбор в размере 75 швейцарских франков (72 евро).

Через четыре дня после ввода этих правил мужчина из Люцерна подал заявку на изменение пола, чтобы начать получать пенсию в возрасте 64 лет - на год раньше остальных братьев по гендеру.

Несмотря на существование правил, якобы предотвращающих подачу заявлений с корыстными или другими подозрительными целями, на самом деле государственные служащие не обязаны проверять глубину мотивов обращающихся за услугой людей.

В связи с этим критики правил не раз предупреждали о возможности злоупотреблений ими, предполагая, например, что мужчины смогут использовать лазейку, чтобы избежать обязательного призыва в армию.

"Ничто не мешает мужчине подать заявление о смене пола в возрасте 17 лет, чтобы избежать призыва в армию. А в 30 лет вы возвращаетесь и меняете свое имя на мужское, и все. И это всего за 150 франков", - написал один из пользователей соцсетей, выступающий против упрощенной процедуры смены пола.

Что касается жителя Люцерна, то пресса не называет его имени. Но в соцсетях появилась информация, что это одинокий мужчина, а рассекретили его друзья, сильно удивившиеся тому. что он стал женщиной.