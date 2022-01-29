Как в Нацгвардии и ВСУ с одобрения командиров вымогают деньги у солдат

В конце минувшей недели, 27 января, в Днепре на заводе "Южмаш" солдат Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук открыл огонь по караулу Нацгвардии. В результате погибли пять человек, еще пятеро были ранены.

После трагедии появилась информация, что ее могли спровоцировать неуставные отношения. Это утверждает отец 19-летнего солдата Мансура Вержаковского, погибшего при загадочных обстоятельствах в 2018 году именно в этом подразделении силовой структуры. Официально его смерть была объявлена самоубийством, но отец уверен - сына убили. Он также рассказал, что накануне гибели у него был конфликт со старшими, которые вымогали деньги.

"По поводу Рябчука скажу так - можете меня проклинать, но я считаю, что нашего сына убили, а Рябчук сработал на опережение - чтобы не "грохнули" его. Конечно, мы сочувствуем семьям, родственники которых погибли при стрельбе попутно. Пускай они меня простят за мои слова. Но посмотрите ещё раз внимательно видео: он неспроста возвращался добивать некоторых людей - именно они его и травили. Уверен, Рябчука просто довели до такого состояния", - говорит отец.

Как выяснила "Страна", вымогательства давно стали обычным делом не только в Национальной гвардии Украины, но и в Вооруженных силах.

Национальная гвардия: несогласных бьют по ночам

Самый распространенный способ пополнить кошелек начальства за счет подчиненных – тот, о котором рассказали родители погибшего солдата НГУ Мансура Вержаковского.

Большая часть солдат-срочников до призыва обычно трудоустроены, а предприятия, откуда ушли служить молодые люди, по закону обязаны выплачивать им средний размер зарплаты за все время службы. Деньги им перечисляют на карточки. Накопления солдат срочной службы давно стали дополнительным заработком "отцов-командиров" многих частей НГУ.

Чаще всего солдат вынуждают снимать деньги из банкоматов и передавать командирам наличными. Способов добиться желаемого у командиров много: от самого древнего "заставим служить по уставу", до моральной травли и избиений.

Если учесть, что подразделения Национальной гвардии Украины, в отличие от ВСУ, большей частью формируются из солдат-срочников, речь идет о десятках и сотнях тысяч гривен, которые присваивают командиры этого силового ведомства.

По словам отца погибшего солдата НГУ Мансура Вержаковского, все подвергнувшиеся вымогательствам и травле срочники предпочитают молчать, опасаясь преследований со стороны начальства.

В этом также убедилась "Страна", пообщавшись с несколькими бойцами Национальной гвардии: все солдаты попросили не называть их имен.

"Сразу после приезда в часть Нацгвардии молодых солдат начинают обрабатывать психологически солдаты-контрактники и сержанты. Дескать, каждый из молодых, которые продолжают числиться на работе у себя на родине, обязан сдавать по тысяче - две гривен старшим, каждый месяц. Деньги якобы идут на "нужды подразделения". Также нужно отдать "для части" половину материальной разовой помощи в 3800 гривен, которую по закону о призыве на срочную службу выплачивает каждому солдату государство. Несогласных начинают прессовать, до тех пор, пока те не дают деньги. Способов куча. Могут @бать по уставу, тогда будешь ходишь в караул сутки через сутки, хоть это и незаконно. Или направляют на самую тяжелую и грязную работу: грузишь уголь или ящики на складе. Если несогласный продолжает упорствовать, то начинают придираться по любому поводу, ночью могут избить. Все это делается с ведома и по прямому указанию офицеров, которые собирают деньги. Исполнители – контрактники и сержанты. Размер вымогательства с солдат разный, все зависит от "хотелки" непосредственного начальника, который передает долю вышестоящему начальству, вплоть до командира части," - рассказал солдат срочной службы НГУ Максим В.

Похожие истории поведали "Стране" еще трое нацгвардейцев. Единственное различие в их рассказах – размер отчислений с зарплатных карт начальству. Например, по словам старшего солдата НГУ Константина Р., в его части начальство вымогает по 50 процентов "гражданских" зарплат.

В случае, если солдат-срочник не был трудоустроен на "гражданке" и не получает зарплату, начальство требует отдавать на некие "нужды" воинской части почти половину солдатской зарплаты – полторы сотни гривен.

"Поборы в Нацгвардии происходят на каждом шагу. За законный десятидневный отпуск нужно заплатить ротному пятьсот гривен. За увольнение на день выложи сотню. Если попался на нарушении службы (допустим, заснул в карауле или в патруле ушел на десять минут с маршрута), заплати пару сотен гривен", - рассказал один из солдат.

По мнению бойцов НГУ, с которыми общалась "Страна", система поборов хорошо известна всем офицерам Нацгвардии. И ведет на самый верх, к командованию, которое, по их мнению, покрывает вымогательство и травлю солдат и покровительствует им.

Между тем в открытом реестре судебных решений содержится всего одно уголовное производство по вымогательству с зарплатных карт у солдат-срочников в подразделениях НГУ.

Согласно судебному делу № 344/9900/17 по уголовному производству № 1-кп/344/369/18, в 2017 году капитан полка Национальной гвардии имени Семена Высочана в/ч 1241 в Ивано-Франковске вымогательством получил с солдат несколько тысяч гривен. Офицер вымогал деньги с нацгвардейцев за "залеты" по службе: якобы те употребляли наркотики в воинской части. Интересно, что капитан-рэкетир заявил на суде, что тратил полученные от солдат деньги на "канцелярские нужды" подразделения. Он отделался по суду довольно мягким наказанием в виде штрафа в 25 тысяч гривен и на два года был отстранен от должности.

Впрочем, по информации "Страны", офицер остался служить и был переведен в другую часть.

Но, повторимся, в большинстве случаев солдаты, опасаясь мести командиров и контрактников просто не сообщают никому о поборах.

ВСУ: вымогательство на общак и штрафы за залеты

По словам бывшего солдата ВСУ Сергея Копаненко, поборы и вымогательства процветают и в украинской армии.

"В артиллерии батальона ВСУ "Донбасс" постоянно собирали с бойцов деньги на какой-то общак. А также на покраску техники и вооружения. Такое же происходит и в других частях", - признался Сергей Копаненко.

Жена еще одного бойца украинской армии также рассказала "Стране" о вымогательстве денег на некий "общак".

"По пятьсот гривен с солдата каждый месяц собирают ротные. Если не сдаешь, начинаются большие проблемы по службе. Несогласных травят, доводят до крайности. Никто из служащих в этом не признается для прессы под своим именем - в части он станет изгоем. Поэтому молчат, людям еще служить и служить" - рассказала жительница Краматорска Ирина.

Как выяснила "Страна", во многих подразделениях ВСУ деньги с подчиненных начальство собирает на "общак". Который, по словам командиров, предназначен на некие траты на нужды подразделений.

"Общак есть в любой части. Это такая черная касса, на которую сбрасываются все солдаты и сержанты. Контролирует общак командир роты или батальона. Каждый солдат должен сдавать от 300 до 500 гривен в месяц. Деньги фактически не подконтрольны никому. По словам всех без исключения командиров – держателей общаков, они тратятся на дополнительные закупки продовольствия, закупки запчастей и утери оборудования или снаряжения, которые нельзя провести официально. Конечно, большую часть денег тратят на себя командиры, это все знают. Но если не сдашь в общак денежку, то сразу попадешь в черный список. Служить спокойно не дадут, станешь виноватым во всем, вплоть до убийства Кеннеди" - признался бывший солдат-срочник из Одесской области Юрий Кириллов.

Кроме общака, в ВСУ у командиров есть и другие способы поживиться деньгами подчиненных.

В отличие от Национальной гвардии, большая часть солдат ВСУ служит по контракту. Поэтому способы получить дань от подчиненных у командиров ВСУ другие. Самые распространенные маскируются в ВСУ под термином "штрафы за залет".

"В армии залетают почти все контрачи. Чаще всего по алкашке или наркоте. По контракту служат разные люди, чаще всего те, кто не нашел себя на гражданке. Приходят пьющие или реальные наркоманы. На медицинских комиссиях закрывают глаза на такие вещи - недобор по личному составу серьезный. Поэтому "залетчики" - это дойные коровы в армии. Бухнул водки на службе, засек командир – заплати ему пятьсот - тысячу гривен. Курнул травы в наряде или в командировке в ООС, заплати тысячу – две гривен командиру в карман. За это можешь залетать хоть каждый день - главное, чтобы деньги на штрафы имелись. Кроме этого, штрафуют и за утери. Например, потерял или испортил инструмент казенный или оборудование – заплати штраф. За деньги не будут назначать служебное расследование. Инструмент или снарягу просто спишут, о залете не доложат" - рассказал офицер ВСУ Н.

Также, по словам офицера, вымогательства в скрытой форме практикуются в ВСУ во всех службах. Например, за отпуск или за выплату законной надбавки необходимо "отблагодарить" непосредственное начальство. Если солдат отказывается, то проблем по службе не избежать.