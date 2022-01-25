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События Сегодня, 13:1768
Минфин опроверг слова Марченко о том, что для выплат обещанных Зеленским 500 грн за бустер в бюджете денег нет

Министерство финансов Украины опровергло слова главы ведомства Сергея Марченко, который заявил, что для выплат обещанных президентом Владимиром Зеленским 500 гривен за бустерную дозу вакцины в бюджете нет денег.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.

"В бюджете-2022 достаточно средств для выплаты 500 грн всем вакцинированным бустером! На программу "Е-поддержка" в госбюджете на 2022 год заложено 3 млрд грн. Этих средств достаточно для выплаты 500 грн гражданам, которые вакцинировались третьей бустерной дозой и сделали заявку на получение средств", - сообщили в ведомстве.

Также в министерстве заявили, что в случае необходимости в случае большего количества заявок Министерство финансов будет инициировать изменения в госбюджет-2022.

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