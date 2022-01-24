Систему ковид-паспортов неэффективной признали в Грузии

В Грузии власти приняли решение отменить систему так называемых "зеленых" ковид-паспортов (документа о наличии вакцинации от коронавируса, перенесенной болезни или результатах ПЦР-теста), которые были необходимы для посещения общественных мест.

В стране ее посчитали неэффективной.

Об этом со ссылкой на заявление главы оперативного штаба координационного совета по коронавирусу Георгия Гибрадзе сообщает РИА "Новости".

Он добавил, что количество новых случаев коронавируса в Грузии сильно выросло, а поэтому система зеленых паспортов теперь не так эффективна и не будет использоваться внутри страны. При этом ковид-паспорта понадобятся тем, кто захочет выехать за границу.

При этом Гибрадзе заявил, что ситуация с коронавирусом, несмотря на массовые заражения штаммом "Омикрон", находится под контролем.

Напомним, в Грузии с 1 декабря ввели "зеленые" ковид-паспорта, а вакцинированным до начала 2022 года пенсионерам обещали выплатить по 60 долларов.