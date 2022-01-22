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События Сегодня, 19:4952
В Volkswagen первыми в мире объявили о переходе завода на производство электромобилей

Volkswagen заявил о первом в мире переходе завода с производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили.

Переход на электромобили совершил автомобильный завод Volkswagen в Цвиккау.

Обычно электромобили запускались на построенных с нуля заводах, заточенных именно под это. Такое "перепрофилирование" целого предприятия происходит впервые.

Перепрофилирование началось в 2018 году и обошлось Volkswagen в 1,2 млрд евро.

Завод в Цвиккау существует с 1957 года, он производил легендарные седаны Трабант.

После перепрофилирования он сможет производит около 300 тысяч автомобилей в год.

 

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Теги: news, новости, Украина, Volkswagen, 7dniv, 7dnivinfo  
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