В Volkswagen первыми в мире объявили о переходе завода на производство электромобилей

Volkswagen заявил о первом в мире переходе завода с производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили.
Переход на электромобили совершил автомобильный завод Volkswagen в Цвиккау.
Обычно электромобили запускались на построенных с нуля заводах, заточенных именно под это. Такое "перепрофилирование" целого предприятия происходит впервые.
Перепрофилирование началось в 2018 году и обошлось Volkswagen в 1,2 млрд евро.
Завод в Цвиккау существует с 1957 года, он производил легендарные седаны Трабант.
После перепрофилирования он сможет производит около 300 тысяч автомобилей в год.