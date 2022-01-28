Обыски на предприятиях Ахметова проводят в Кривом Роге

Во вторник, 1 февраля, в Кривом Роге проходят обыски на горно-обагатительных предприятиях группы "Метинвест" акционером которой является Ринат Ахметов.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

"В Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят внезапные следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений, наличие которых не установлено и не подтверждено", - сказано в сообщении.

В связи с обысками в компании заявили о давлении на бизнес "Метинвеста" со стороны силовых структур. Указано, что обыски проводят неправомерно и без правовых оснований изымают компьютерную технику и оказывают давление на сотрудников.

"В своих действиях правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для Бизнеса", - сказано в сообщении.