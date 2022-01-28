Расстрелявший сослуживцев нацгвардеец Рябчук не будет обжаловать свой арест

Солдат срочной службы Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который расстрелял своих сослуживцев на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") в Днепре, не намерен обжаловать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на адвоката Рябчука Игоря Степанова.

"Нет, не будет (обжаловать арест)", - сообщил юрист.

По словам адвоката, его подзащитный удовлетворен решением суда о содержании его под стражей в СИЗО.

Других деталей он не уточнил.