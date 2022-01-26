 

В больницах Украины детские койки загружены почти в три раза больше, чем взрослые. Тяжело переносят "омикрон"

События Вчера, 22:1885
В больницах Украины детские койки загружены почти в три раза больше, чем взрослые. Тяжело переносят "омикрон"

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхованию Михаил Радуцкий опроверг информацию о том, что штамм коронавируса "омикрон" не так страшен, как другие.

По его словам, главное коварство этой разновидности заключается в том, что она тяжело поражает детей.

Об этом депутат сказал в программе "Вслепую" телеканала "Дом".

У Радуцкого спросили, можно ли утверждать, что "омикрон" не страшен. Ведь многие говорят, что заболевание при заражении этим штаммом длится в легкой форме всего 4-6 дней.

"Нельзя сказать, что "омикрон" не так страшен. Потому что сегодня мы столкнулись с тем, что авиакомпании отменяют рейсы, потому что некому лететь, нет экипажей. Очень большое количество больных. Мы это видим и по Верховной Раде. "Омикрон", в отличие от "дельты" и предыдущих штаммов вируса, более контагиозный, то есть более заразный, он быстрее распространяется. И "омикрон" имеет гораздо худшую вещь, чем прошлые варианты: "омикроном" очень тяжело болеют дети, чего не было - при тех штаммах дети практически не болели", - ответил Радуцкий. 

На реплику журналиста о том, что раньше лети также практически даже не чувствовали, если и заболеют, он заметил, что с "омикроном" иная ситуация.

"...Сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят "омикрон". И мы это видим по загруженности коек. Если взрослые койки в целом по стране загружены чуть более 30%, то детские, к сожалению, загружены в некоторых регионах на 70-80%", - констатировал нардеп.

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