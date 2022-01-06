С 1 января из-за ошибки депутатов полиция потеряла право рассматривать админнарушения по "карантинной" статье

Провал с голосованием в Раде по ужесточению ответственности за нарушение карантина оказался не единственной проблемой власти на коронавирусном фронте.

Из-за невнимательности депутатов при подготовке законопроектов "слуги народа" случайно отобрали у полиции право рассматривать административные дела о нарушении карантина по ч. 2. ст. 44-3 Кодекса об административных нарушениях.

До 1 января 2022 года в КУоАП была закреплена норма, которая наделяла органы Национальной полиции правом рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью второй статьи 44-3 КУоАП. Такую норму депутаты приняли в ноябре 2020 года.

Так, они закрепили в 222 статье КУоАП положение, согласно которому органы Национальной полиции уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренные частью второй статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) - пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.