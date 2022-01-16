Автобус что застрял в сугробах у обрыва на Закарпатье вытолкали женщины

На Закарпатье пассажиры автобуса, который застрял в сугробах над обрывом, смогли освободить его из снежного плена. Толкали транспортное средство преимущественно женщины.

Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное в Facebook очевидицы этого инцидента.

На видео можно заметить, как женщины из числа пассажиров планомерно толкают автобус, который застрял в снегу.

"Сегодня рейсовый автобус сел Р. Пастиль, К. Пастиль, Б. Пастиль застрял на нашей "прочищенной" дороге. Слава Богу, что у нас есть такие люди, которые придут на помощь. Уважаемые, если чистите дорогу, чистите все улицы наших сел, там тоже живут люди, подсыпайте центральную дорогу, если бы не наши люди, то оказались бы в обрыве. Не передать страх нашего шофера и людей, стоящих над обрывом и толкавших автобус из последних сил", - написала женщина.