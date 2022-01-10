В дорогом фитнес-клубе белорус украл 27 тысяч у экс-начальника криминальной полиции Киева

Гражданин Беларуси украл 27 тыс. гривен у экс-начальника криминальной полиции Киева Германа Приступы.

Это произошло 28 января в фитнес-клубе столичной гостиницы Premier Palace на бульваре Тараса Шевченко в столице.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на полицию Шевченковского района Киева.

По информации правоохранительных органов, подозреваемого задержали по горячим следам.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Отмечается, что в 2019-2021 годах Приступа был заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве - начальником криминальной полиции.