В дорогом фитнес-клубе белорус украл 27 тысяч у экс-начальника криминальной полиции Киева

Гражданин Беларуси украл 27 тыс. гривен у экс-начальника криминальной полиции Киева Германа Приступы.
Это произошло 28 января в фитнес-клубе столичной гостиницы Premier Palace на бульваре Тараса Шевченко в столице.
Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на полицию Шевченковского района Киева.
По информации правоохранительных органов, подозреваемого задержали по горячим следам.
Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
Отмечается, что в 2019-2021 годах Приступа был заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве - начальником криминальной полиции.