Нардеп Ясько о внебрачной дочери Саакашвили: "Это было в прошлом. У нас свои семейные планы"

В январе Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, появился лично на судебном заседании в Тбилиси по делу о незаконном пересечении границы и обратился к украинцам с просьбой.

«Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялась пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать», - сказал он.

Конечно же, Михо рассчитывает на поддержку Елизаветы Ясько, своей украинской возлюбленной и нардепа от "Слуги народа". Но, после того, как вскрылся факт, что у Саакашвили подрастает внебрачная дочь от грузинской певицы Софо Нижарадзе, вполне вероятно, что Ясько сильно обижена.

Так ли это мы узнали у самой Лизы, которую посреди встретили в ресторане итальянской кухни Buffalino, неподалеку станции метро «Арсенальная».

«Я не тот человек, который должен комментировать наличие или отсутствие внебрачных детей у Саакашвили или у кого либо. Мы с Михаилом находимся в гражданском браке. У нас есть свои общие семейные планы. Все остальное если было, то было в его прошлом и меня это совершенно не интересует, - говорит Ясько и добавляет, что ей абсолютно неинтересна информация о многочисленных любовных связях Михо. - Если кому-то интересно отвлекать внимание от политической ситуации Саакашвили - они это успешно делают. Для меня главное - его жизнь и свобода, а все остальные сплетни - это не ко мне».

Напомним, в канун Нового года экс-президент Грузии сообщил, что у него подрастает крошка дочка полутора лет Элис-Мария Саакашвили. И впервые поделился снимком своей младшенькой из трех детей. На фото он отметил и ее мать, свою давнюю подругу и весьма известную на его родине певицу Софо Нижарадзе (36 лет).

В отношениях с Михо София, похоже, была очень давно. Ведь местная пресса еще в 2010 году писала, что девушку якобы при содействии Саакашвили трудоустроили в МИД Грузии, а в дальнейшем ей сулили пост министра культуры. Дальше слухов дело, правда, так и не зашло.

Но, как говорится, дыма без огня не бывает, и через 4 года в СМИ появились сообщения о том, что политик купил артистке квартиру в Нью-Йорке за $2 000 000. И вот теперь стало известно, что именно Нижарадзе родила Саакашвили внебрачную дочь еще в июне 2020 года.

В новогоднюю ночь на грузинском телевидении вышел голубой огонек, где в одном их номеров Софо выступала вместе с Элис-Марией. А Михаил из тюремной камеры гордо постил кадры со сцены своей доченьки.