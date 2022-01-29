Что стало понятно после скандального видео со "слугой народа" Трухиным

2021-й год ознаменовался чередой скандальных аварий с участием "Слуг народа", о которых мы подробно писали ранее. Самой громкой из них стало ДТП с участием Александра Трухина, который минувшим летом протаранил две машины на въезде в Киев.

Это ДТП явно пытались замять: "слуги народа" и лично Зеленский лично "отмазывали" Трухин, а правоохранительные в явно вялом темпе проводили расследование, ссылаясь на то, что, дескать, пока не установлен факт того, что депутат был за рулем в момент столкновения.

При том, что изначально было известно, что один из свидетелей дал показания, что за рулем был именно Трухин.

То есть дело явно пытались спустить на тормозах.

И вот в сеть слили видео, которое снял полицейский, приехавший на место инцидента.

На нем видно как Трухин пытается подкупить полицию. Он обращается к патрульному с просьбой отпустить его с места происшествия: "Давай я тихонько уйду в лес". После этого народный избранник обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским, "найти" и "отблагодарить" полицейских.

Новые вскрывшиеся подробности скандального ДТП на корню всё поменяли. Трухина уже исключили из партии "Слуга народа" и скоро исключат из фракции (это уже анонсировал глава фракции Арахамия). Судя по всему, ему теперь точно объявят подозрение. Причем не только по статье за ДТП, но и за попытку дать взятку должностному лицу. Венедиктова уже открыло по этому поводу уголовное дело и поручило его расследовать НАБУ.

Детали всей этой истории - в публикации "Страны".

Как Трухин пил виски в Полтаве и угодил в ДТП

Александр Трухин попал в ДТП на въезде в Киев со стороны Борисполя 23 августа 2021 года. "Слуга народа" за рулем автомобиля "Ауди" врезался в машину Ford, которая ехала впереди. В ней находился глава комитета арбитров Украинской федерации футбола Лучано Лучи, его помощник Роман Лишень и водитель.

В момент столкновения автомобиль Ford стоял на перекрестке, остановившись на "красный" светофор. В этот момент в него врезалось Ауди. Ford откинуло на Daewoo.

Источники в полиции сообщали, что авария произошла по вине водителя "Ауди", который не придерживался безопасной дистанции и скорости движения, поэтому допустил столкновение.

В результате ДТП шесть человек получили травмы (среди них были двое детей из Daewoo), а 3 автомобиля (Audi, Ford и Daewoo) - сильные повреждения.

По фото, которые сразу же попали в Интернет, видно, что передняя часть черной легковушки полностью смята. Рядом с ней идет человек, похожий на нардепа Трухина (сам нардеп в ДТП не пострадал).

Еще один участник ДТП разговаривает по телефону, а третий мужчина лежит на асфальте, держась за голову в окровавленной рубашке.

То есть Трухина сфотографировали на месте аварии. Также появилось и первое видео с комментарием самого происшествия от паблика dtp.kiev.ua.

"Похоже, автомобиль Audi ставил скоростной рекорд на трассе... Кто-то совсем не смотрел на дорогу и на полном ходу протаранил притормозившие перед светофором автомобили", - прокомментировали это видео его авторы.

О том, что за рулем "Ауди" был нардеп Александр Трухин, который накануне выпивал, сообщили ряд интернет-СМИ.

Так, издание "Полтавщина" писало, что нардеп ездил в Полтаву, где принимал участие в праздничных мероприятиях, посвященных поднятию самого большого в области флага Украины. После этого он пил виски руководителями региона - с главой Полтавской ОГА Олегом Синегубовым (ныне - губернатор Харьковской области) и главой облсовета Александром Биленьким в полтавском ресторане "Лилия".

После этого, по версии, которая с самого начала курсировала в СМИ, Трухин сел за руль и попал в аварию. Тест на драгере на месте ДТП он отказался проходить.

Интересно, что 30 новостных ресурсов удалили новости о Трухине и ДТП со своих сайтов. Журналисты других изданий сообщали, что новости убрали за денежное вознаграждение.

"Раз нет жалоб, то не виновен", - как отмазывали Трухина

А дальше пошла тонкая игра политиков, которые всеми силами пытались отмазать Трухина от уголовной ответственности: представители "Слуги народа" долго не давали комментарии, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил повременить с выводами.

"ГБР сейчас ищет всех свидетелей, они запросили там камеры, видеорегистраторы, анализ ДНК и так далее. То есть когда будут эти экспертизы, тогда мы вместе с вами сможем увидеть что случилось, кто там виноват.

Потому что сейчас любая наша реакция может быть воспринята или как попытка защищать господина Трухина, или попытка наоборот нападать, или какой-то прессинг на следствие. Мы не хотим никакого влияния на следственный процесс, пусть это будет полностью объективное расследование", - заявил Арахамия 6 сентября.

Сам Трухин подтвердил факт ДТП только спустя неделю несколько недель после случившегося. Нардеп рассказал, что после ДТП его семья столкнулась с давлением и сам он находится в шоковом состоянии.

"К сожалению ДТП случаются, ничего хорошего в этом нет. В ДТП я тоже пострадал как и другие его участники. Обратился за медпомощью, проходил дома лечение...сегодня первый рабочий день, вышел на работу", - заявил он журналистам.

При этом на главный вопрос, находился ли Трухин за рулем автомобиля в момент аварии он так и не ответил, сославший на подписанный документ о неразглашении. Он не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию.

"Все данные касательно обстоятельств ДТП, количества людей, автомобилей, фамилий, имен, кто был пассажиром или водителем я комментировать не имею права. Я подписал расписку о неразглашении этих данных",– сказал Трухин.

Во фракции "Слуга народа" и на Банковой не торопились расследовать дело. Более того, случившееся они считали смешным. В октябре минувшего года у партии прошла закрытая вечеринка в Трускавце. Организаторы создали фейковую переписку в партийном чате, в котором писали от имени нардепа Александра Трухина и первого помощника президента Сергея Шефира.

Шефир в партийном чате поинтересовался, кто сможет его подвезти до Трускавца для участия в выездном заседании фракции, и на вопрос отреагировал сам Александр Трухин. Однако, помощник президента сделал вид, будто не видел сообщения от фигуранта ДТП под Киевом. "Кто может подвезти до Трускавца?", - Шефир. "Я могу", - Трухин. "Что никто?", - Шефир.

Расследование ДТП затянулось на долгие полгода, оно продвигалось очень медленно, а в полиции, а затем и в ГБР заявляли, что якобы не могут установить, был ли Трухин за рулем автомобиля 23 августа.

Хоть ещё в августе, как следует из заявления самой полиции, один из свидетелей четко показал, что за рулём был депутат. Потому дело и передали из полиции в ГБР.

Правда, в том же заявлении говорится, что остальные свидетели факт управления автомобилем Трухиным не подтверждают.

Фракция дисциплинарных мер к депутату не применяла, ссылаясь на "отсутствия юридических оснований".

В ноябре журналисты подняли эту тему и на пресс-конференции Владимира Зеленского.

Президент заявил, что в деле об аварии есть видео, которое "частично" доказывает, что нардеп в момент аварии не находился за рулем автомобиля. Также Зеленский тогда говорил, что в самом ДТП "ничего страшного нет".

"Я сам не понимаю, почему экспертиза не сделана или не закончена. Я спросил: "А в чем вопрос?" Я постоянно читаю, что какие-то СМИ постоянно спрашивают... Было ДТП, я считаю, что ничего тут страшного нет, это ДТП. Тем не менее, не хочу обращать на это много внимания. Почему нет экспертизы? Я знаю, что была экспертиза, и она в ближайшее время должна быть (обнародована - Ред.). Я так понимаю, должна быть экспертиза - а потом результат", - сказал Зеленский.

"Я понимаю, вопрос был в том, был ли человек за рулем. Есть видео, я так понимаю, которое частично говорит о том, что его не было за рулем. А потом , как я понимаю, был большой запрос от СМИ - был ли этот человек за рулем или нет. И, я так понимаю, они направили это видео на экспертизу", - сказал Владимир Зеленский.

Исключение из фракции после публикации видео

Вечером 1 февраля "Украинская правда" опубликовала видео первых моментов после скандального ДТП с участием народного депутата из "Слуги народа" Александра Трухина.

На видео видно, как Трухин пытается покинуть место происшествия и обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько уйду в лес". После этого народный избранник обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

"Как мне на 16 [часов] на урочисте [заседание Верховной Рады попасть]? Мы голосуем за Крымскую платформу... Может, я потихоньку пойду?", - говорит мужчина с голосом, похожим на Трухина.

"Нет. Нет", - отвечает полицейский.

"Я вот туда пойду?" - говорит Трухин.

"Никуда не получится уйти. Есть свидетели, которые указывают на то, что вы водитель", - отвечают ему.

"Я не водитель", - парирует нардеп.

"Это уже будет разбираться следственная группа, которая сейчас приедет".

"Мой друг..." - умоляет Трухин.

"На урочисте вы не попадете", - отвечает ему полицейский.

"А потом мы найдемся, и я тебя отблагодарю", - говорит Трухин.

"Мы не найдемся".

"Мы найдемся, я тебе отвечаю... Я ушел? Забери этих долбо@бов, а я уйду" - уговаривает политик следователя, указывая на патрульных.

"Подожди, постой пока, пожалуйста", - говорит следователь.

"Я стою. Давай я тихонечко сейчас в лес уйду", - говорит Трухин.

"Не получится", - отвечает следователь.

"Я с Денисом поговорю", - просит нардеп.

"С каким Денисом?"

"С Монастырским. Я тебя прошу".

"Если мне Монастырский позвонит лично, я бы с удовольствием", - отвечает следователь.

"Я тебя прошу".

"Если он мне позвонит лично".

"Я тебя прошу".

"Я не могу. Пойми меня правильно. У меня за это криминальная ответственность", - отвечает следователь.

"Я тебя прошу. Я тихонечко сейчас в лес уйду".

"Не могу. Никак не могу. Ни в коем случае. Смотри, вот человек еле двигается".

"Не исполняй", - злится Трухин.

"Вот это человек, который еле двигается, это мой кент. Он никаких претензий иметь не будет".

"Вы такого начудили, конечно. Кто был за рулём этой машины?.."

Также в ролике Трухин заверяет, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Полицейский пытается объяснить народному депутату, что за такие договоренности "порешать вопрос" предусмотрена уголовная ответственность. Также в ролике полицейские обсуждают, что дает показания свидетель, видевший, что именно Трухин выходил из-за руля авто.

На видео Трухин намекал полицейскому на спортивную сумку с деньгами, которая лежит в багажнике.

Экс-глава МВД Арсен Аваков рассказал о поступке патрульного Сергея Петрика (это тот, которого Трухин просит дать "тихонечко уйти в лес").

"Патрульный полицейский Сергей Петрик отказался от взятки $150 000 и сделал свою работу. Эта сумма превышает его зарплату за 20 лет... Его достоинство оказалось выше, чем у тех миллионеров, которые пытались замять дело Трухина", - пишет Аваков.

В тоже время эта ситуация вызывает куда больше вопросов.

Если Трухин предлагал Петрику (должностному лицу при исполнении) взятку - это уже преступление.

И тут есть два варианта.

Первый - Петрик скрыл факт предложения взятки, не заявив об этом своему руководству и не рассказав в свидетельских показаниях следствию (об этом уже заявили в ГБР, сказав, что патрульный не передавал им видео, которое сейчас было опубликовано, и не рассказывал об этой ситуации вообще).

Второй - он все рассказал, все показал, но начальство и следствие решило скрыть эту информацию, чтоб отмазать Трухина.

И это тоже прямое уголовное преступление со стороны конкретных должностных лиц, которые занимались расследованием.

Поэтому показания Патрика, которые он даст по делу, могут оказаться ключевыми в расследовании схемы кто и как отмазывал Трухина.

Реакция властей

Риторика власти резко поменялась после публикации видео. Вскоре заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, фракция ждала официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер сказали больше, чем нардеп может сказать в свое оправдание.

"Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", - сказал Арахамия.

Также после публикации видео нардепа исключили из партии "Слуга народа". Решение об исключении Трухина приняла глава партии Елена Шуляк 2 февраля.

Но понятно, что вся эта активность - лишь попытки "вырулить" максимально позорную для власти ситуацию.

И позорной она стала не только из-за ДТП Трухина. А из-за попыток почти полгода этот факт скрывать.

Хотя очевидно, что установить, был ли нардеп за рулём, можно было за считанные часы. Но и МВД, и "слуги народа", и лично Зеленский Трухина покрывали.

При этом было понятно, что правда рано или поздно вскроется, и тогда позор будет ещё масштабнее. И это многое говорит о вменяемости Зе-власти в целом.

По информации источников "Страны", в Офисе президента паника по поводу ситуации с Трухиным, которого полгода покрывала вся фракция и лично Зеленский.

"Президент в бешенстве, там одна позиция: "Трухина на@ер". Арахамии влепили по первое число, уже только и успевает заявления диктовать. Вот эти его заявления - это пять. Да-да, конечно, а то ж никто об этом не знал. Просто у нас Саша Трухин - это самый важный человек в партии, его все покрывают. Эти видео должны были удалить, но, враги Трухина оказались сильнее, чем его лоббисты в ОП. К слову, из-за своих покровителей он и подофигел от собственной важности, начал творить фигню. Во-первых, нажил себе много врагов во фракции. Первый — глава бюджетного комитета Аристов. Просто для понимания: за две недели до этого ДТП был решен вопрос сделать Трухина главой бюджетного комитета. Это уже было решено и согласовано, но после ДТП решили отложить этот вопрос. Во-вторых, Трухин с рядовыми депутатами фракции даже не здоровался, общался только с высшим руководством. Я думаю, если бы он даже закурил сигарету в зале заседаний, ему ничего бы не было. Это же наш Саша Трухин, ему можно все", - рассказал источник во фракции "Слуга народа".

По данным "Страны" Трухин является одним из спонсоров партии "Слуга народа", чем и объясняется его большое влияние.

А потому далеко не факт, что даже после нынешнего "зашквара" Трухин отправиться в тюрьму.

Из фракции "Слуга народа" уже неоднократно исключали депутатов, против которых возбуждались уголовные дела. Но до сих пор ни одно из них даже до суда не дошло. А формально исключенные депутаты продолжают дисциплинировано голосовать так, как приказывает Банковая. То есть - фактически продолжают находиться под покровительством властей.