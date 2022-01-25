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События Сегодня, 17:4460
Переброску американских войск в Европу в ближайшие дни одобрил Байден

Соединенные Штаты перебросят около 2 тысяч солдат в Польшу и еще несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.

Об этом сообщают источники CNN.

По их данным президент США Джо Байден уже издал соответствующий приказ.

Позже официальный представитель Белого дома США подтвердил информацию, что Байден одобрил переброску войск США в Европе. Войска будут развернуты в ближайшие дни.

Помимо этого, Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч бойцов армии США на случай возможной отправки в Европу, передает The Wall Street Journal.

В газете указывается, что США также намерены разместить около двух тысяч военных в Польше и Германии, а также передислоцировать часть сил из ФРГ в Румынию.

"Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тысячи военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе", — говорится в сообщении газеты.

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