В рамках обучения нацсопротивлению во Львове учили стрелять директоров школ

Во Львове в рамках программы национального сопротивления, которую подготовили в мэрии, провели урок стрельбы для директоров учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба управления образования Львовского городского совета на своей странице в Facebook.

"Сегодня руководители учебных заведений города приняли участие в обучении по стрельбе. Директора получили базовые практические навыки владения оружием в рамках Программы национального сопротивления, которую на прошлой неделе утвердили на заседании исполнительного комитета", - сказано в сообщении.





