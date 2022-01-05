Вероятность госпитализации с ковидом непривитых и получивших бустерную дозу вакцины сравнили ученые

Люди, не получившие прививку от коронавируса, в 23 раза чаще рискуют оказаться в больнице с ковидом, чем те, кто получил дополнительную третью прививку.

Об этом свидетельствует исследование федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

В исследовании на основе данных о стационарном лечении в округе Лос-Анджелес в период широкого распространения штамма коронавируса "Омикрон" говорится, что уровень госпитализации был "стабильно наиболее высоким" среди невакцинированных людей.

"По состоянию на 8 января 2022 года показатели заболеваемости коронавирусом и госпитализации в округе Лос-Анджелес среди непривитых лиц были выше в 3,6 и 23 раза соответственно, чем у полностью привитых дополнительной дозой, а также выше в 2 и 5,3 раза соответственно, чем среди полностью привитых без ревакцинации", - выяснили ученые.

Также в исследовании речь идет о том, что в течение всего периода наблюдений, госпитализация в отделения интенсивной терапии, перевод на ИВЛ и летальные исходычаще встречались среди непривитых лиц, чем среди полностью привитых людей, с ревакцинацией или без нее.