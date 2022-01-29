Превентивные санкции против России готовят в Конгрессе США

В Конгрессе США обсуждают введение превентивных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. По словам одного из сенаторов, Конгресс близок к соглашению между демократами и республиканцами по этому вопросу.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, по словам сенатора-демократа от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США близок к соглашению между демократами и республиканцами по законопроекту о превентивных санкциях против России из-за ситуации вокруг Украины.

"Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцем комитета по иностранным делам по законопроекту, который рассмотрит возможность превентивных санкций - таких, которые мы сможем ввести в ответ на то, что мы уже видели от России в том, что касается ее агрессивного поведения", - сказала она.