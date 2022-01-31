 

В ближайшее время с Путиным в Москве встретится канцлер ФРГ Шольц

События Сегодня, 10:3296
В ближайшее время с Путиным в Москве встретится канцлер ФРГ Шольц

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что "в ближайшее время" посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом политик сказал 2 февраля в интервью телеканалу ZDF.

"Я работаю активно со всеми союзниками и пантерами в Европейском союзе по вопросу Украины - едва ли еще какая-то тема занимает у нас больше времени. Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо. Я поеду в США (7 февраля - Ред.), я также в ближайшее время буду говорить в Москве о вопросах, которые необходимо (обсуждать - Ред.)", - сказал Шольц.

Он добавил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения. На уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече с Путиным, Шольц заявил, что "это запланировано и вскоре состоится".
"Как вы знаете, мы всегда вовремя сообщаем, когда появляются четкие планы", - заметил Шольц.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Шольц, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Увеличения поставок российского газа, который потом пойдет Украине будет добиваться Орбан в Москве
Увеличения поставок российского газа, который потом пойдет Украине будет добиваться Орбан в Москве
31-янв-2022, 17:49
В ближайшее время Макрон созвонится с Зеленским и Путиным
В ближайшее время Макрон созвонится с Зеленским и Путиным
25-янв-2022, 09:27
Проведение встречи в Нормандском формате в ближайшие недели инициируют Макрон и Шольц
Проведение встречи в Нормандском формате в ближайшие недели инициируют Макрон и Шольц
7-янв-2022, 18:13
В январе Шольц планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить с ним газовый вопрос и Украину
В январе Шольц планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить с ним газовый вопрос и Украину
3-янв-2022, 13:10
Возможность проведения встречи с Путиным 10 января допускает Байден
Возможность проведения встречи с Путиным 10 января допускает Байден
29-дек-2021, 09:52

Последние новости

13:13
Экономика
Опубликован индекс Биг-Мака. По нему курс доллара оценили в 11,8 грн/$
13:04
События
Сбой в работе "Киевстара". Оператор обещает компенсацию абонентам
12:49
События
Министр обороны Резников снова успокоил украинцев
10:42
События
В Чехии в первый месяц весны хотят отменить все меры карантина, несмотря на рост заболеваемости
10:40
События
Пять причин, по которым стоит включить в свой рацион бобовые назвали украинцам в МОЗ
10:38
События
В Одесской области мужчина вскрыл могилу своего бывшего начальника
10:36
События
Cразу девять областей Украины могут попасть в красную зону карантина
10:32
События
В ближайшее время с Путиным в Москве встретится канцлер ФРГ Шольц
10:22
Политика
Выгодна ли для Украины зона свободной торговли с Турцией
09:48
События
Тиктокер в Мариуполе бросал с балкона топор ради лайков и просмотров
09:14
События
Превентивные санкции против России готовят в Конгрессе США
09:12
События
Вероятность госпитализации с ковидом непривитых и получивших бустерную дозу вакцины сравнили ученые
09:08
События
В Кремле заявили, что у России есть причины беспокоиться из-за переброски войск США в Европу
08:44
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 февраля 2022
Вчера, 2022-02-02
20:27
События
В рамках обучения нацсопротивлению во Львове учили стрелять директоров школ
20:26
Политика
Обещал решить вопрос с министром Ляшко. НАБУ опубликовало видео с разговорами нардепа Кузьминых
18:02
Политика
Что США ответили России на ее требования по безопасности
17:44
События
Переброску американских войск в Европу в ближайшие дни одобрил Байден
14:53
Политика
Новым губернатором Киевской области стал зам Кличко, которого сватали на пост главы КГГА
14:50
События
Подростки от 14 лет. получат "вовину тысячу". Они смогут на нее купить тетрадки и кеды

Новости ТОП-7

Зачем украинцев хотят заставить подавать "декларации домохозяйств"1994
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 февраля 2022582
Обыски на предприятиях Ахметова проводят в Кривом Роге424
Деревянные автоматы дали украинкам под Киевом414
Зеленский не полетит на открытие Олимпиады в Пекин382
Как в Украине нашли "зраду" в фильме "Мюнхен" о разделе Чехословакии352
Увеличения поставок российского газа, который потом пойдет Украине будет добиваться Орбан в Москве346

Досуг

Воздухоразделительные установки: станции по производству азота
Воздухоразделительные установки: станции по производству азота
Станции по производству жидкого азота являются экологически чистыми. Кроме того, используют новый метод производства жидкого азота из сжатых газов (сжатый воздух или кислород), который не требует процесса охлаждения.
Сегодня, 15:0432
Преимущества поддонов в грузоперевозках
Преимущества поддонов в грузоперевозках
Сферу грузоперевозок в наше время невозможно представить без использования поддонов. Эта тара повсеместно применяется при трансфере грузов различным транспортом.
Сегодня, 14:4642
Почему жители Украины начали все чаще открывать бизнес по выращиванию свиней
Почему жители Украины начали все чаще открывать бизнес по выращиванию свиней
Мировые объемы производства и потребления свинины составляют около 112 млн. т, делая свинину мясом номер один в мире. Украинское свиноводство живет, вопреки современным проблемам отрасли, и количество свиноферм растет.
Вчера, 20:31150
Модные тренды спортивной обуви в 2022 году: лучшие идеи для мужчин и женщин
Модные тренды спортивной обуви в 2022 году: лучшие идеи для мужчин и женщин
Стилисты отмечают, что мода на ношение кроссовок, кед и сникерсов с городскими, винтажными стилями и сдержанными луками сохраняется. Это позволит мужчинам и женщинам продолжать экспериментировать с образами, создавать уникальные комбинации.
Вчера, 12:34146
4 аксессуара для геймерского ноутбука, без которых вы не обойдетесь
4 аксессуара для геймерского ноутбука, без которых вы не обойдетесь
Как известно, серьезные игроманы и киберспортсмены всегда выбирают исключительно качественную и функциональную периферию. Поэтому если вы предпочитаете комфортно играть и эффективно работать, геймерская атрибутика точно должна быть и на вашем столе.
1-фев-2022, 14:15172
Регистрация IT-компании в Сербии
Регистрация IT-компании в Сербии
Регистрация компании в сфере IT на территории Сербии. Правовое сопровождение от квалифицированных юристов.
31-янв-2022, 11:05430

События

Сбой в работе "Киевстара". Оператор обещает компенсацию абонентам
Сбой в работе "Киевстара". Оператор обещает компенсацию абонентам
Оператор мобильной связи "Киевстар" пообещал абонентам, которые сегодня столкнулись со сложностями из-за отсутствия интернета и перебоев со связью, компенсацию. 
Сегодня, 13:0475
Министр обороны Резников снова успокоил украинцев
Министр обороны Резников снова успокоил украинцев
Министр обороны Украины Алексей Резников снова заявил о том, что Россия не формирует ударных группировок в украинском направлении и оценил вероятность эскалации как низкую.
Сегодня, 12:4973
В Чехии в первый месяц весны хотят отменить все меры карантина, несмотря на рост заболеваемости
В Чехии в первый месяц весны хотят отменить все меры карантина, несмотря на рост заболеваемости
Министерство здравоохранения Чехии предполагает отменить в марте текущего года все антиковидные меры.
Сегодня, 10:42117
Пять причин, по которым стоит включить в свой рацион бобовые назвали украинцам в МОЗ
Пять причин, по которым стоит включить в свой рацион бобовые назвали украинцам в МОЗ
Для насыщения организма витамина и полезными веществами украинцам стоит включить в свой рацион бобовые.
Сегодня, 10:40114
В Одесской области мужчина вскрыл могилу своего бывшего начальника
В Одесской области мужчина вскрыл могилу своего бывшего начальника
В Одесской области мужчина раскопал могилу и разбил крышку гроба, чтобы убедится, что его бывший начальник действительно мертв.
Сегодня, 10:38127
Cразу девять областей Украины могут попасть в красную зону карантина
Cразу девять областей Украины могут попасть в красную зону карантина
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит вопрос о переводе на красный уровень эпидемической опасности еще 9 областей.
Сегодня, 10:36104
7 Днів