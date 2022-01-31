В ближайшее время с Путиным в Москве встретится канцлер ФРГ Шольц

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что "в ближайшее время" посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом политик сказал 2 февраля в интервью телеканалу ZDF.

"Я работаю активно со всеми союзниками и пантерами в Европейском союзе по вопросу Украины - едва ли еще какая-то тема занимает у нас больше времени. Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо. Я поеду в США (7 февраля - Ред.), я также в ближайшее время буду говорить в Москве о вопросах, которые необходимо (обсуждать - Ред.)", - сказал Шольц.

Он добавил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения. На уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече с Путиным, Шольц заявил, что "это запланировано и вскоре состоится".

"Как вы знаете, мы всегда вовремя сообщаем, когда появляются четкие планы", - заметил Шольц.