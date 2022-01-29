Cразу девять областей Украины могут попасть в красную зону карантина

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит вопрос о переводе на красный уровень эпидемической опасности еще 9 областей.

Ранее на брифинге 2 февраля главный санитарный врач Украины Игорь Кузин уже назвал 6 областей, которые могут перейти в красную зону. В регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.

Об этом сообщил на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас две области находятся на красном уровне эпидопасности. Также Львовская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, то есть еще 9 областей, в ближайшее время будут рассмотрены на комиссии ТЭБ и ЧС, будем смотреть, какое решение принимаем по поводу введения или невведения красного уровня эпидопасности с учетом загруженности коек для госпитализации" - сообщил Ляшко.

Министр здравоохранения рассказал, что будет учитываться загруженность коек для и взрослых и для детей. По сравнению с осенней волной сильно увеличилась заболеваемость COVID-19 среди детей.