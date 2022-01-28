Пять причин, по которым стоит включить в свой рацион бобовые назвали украинцам в МОЗ

Для насыщения организма витамина и полезными веществами украинцам стоит включить в свой рацион бобовые.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Бобовые - это одни из самых универсальных и питательных продуктов. Их насчитывают более 20 000 разных видов. Среди них: нут, чечевица, горох, арахис, соевые бобы, фасоль и многие другие", - рассказывают в ЦОЗ.

Также специалисты назвали 5 фактов, из-за которых стоит включить в свой рацион бобовые. Среди них:

Бобовые содержат клетчатку, белок, углеводы, витамины группы В, железо, магний, марганец, цинк и фосфор и другие полезные вещества. У них почти отсутствует жир и совсем нет холестерина.

Одна порция бобовых (примерно ½ чашки) содержит 20 г углеводов, 7-9 г клетчатки, 8 г белка и 1 г жира.

У бобовых низкий гликемический индекс, что актуально для людей, страдающих сахарным диабетом. Рацион обогащен растительной пищей, включая бобовые, снижает риск развития сахарного диабета 2 типа.

Бобовые положительно влияют на контроль артериального давления, ведь богаты калием, магнием и клетчаткой. Некоторые исследования показали, что у людей с ожирением, которые длительное время потребляли бобовые и цельные зерна, снизилась окружность талии, вес и артериальное давление.

Регулярное потребление бобовых помогает контролировать вес. Медленно усваивающиеся клетчатка, белок и углеводы помогают насытиться.

Также в ЦОЗ рассказали, что большинство бобовых следует замачивать при комнатной температуре. "Перед тем, как замачивать их, лучше переберите и отбросьте сморщенные. В частности, фасоль следует обязательно хорошо промыть", - советуют специалисты. Если же бобовые не замачивать, то они могут дольше готовиться.