Министр обороны Резников снова успокоил украинцев

Министр обороны Украины Алексей Резников снова заявил о том, что Россия не формирует ударных группировок в украинском направлении и оценил вероятность эскалации как низкую.

Об этом глава Минобороны рассказал в ходе брифинга в четверг, 3 февраля.

"С точки зрения подготовки наступления - его не происходит", - считает Резников.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию на границах Украины не только с Россией, но и с Беларусью. По его словам, по сравнению с пятницей "существенных изменений или какого-то неожиданного факта не произошло".

"Вероятность значительной эскалации на сегодняшний момент низкая", - добавил Резников.

Он также напомнил, что "наши западные партнеры сменили свою риторику. Сегодня мы получили очень важный сигнал, что слово iminent - "неизбежный" - относительно возможного вторжения уже не применяется в официальной риторике".

И еще Резников сообщил, что сегодня на Донбасс везут большой пул западных журналистов.