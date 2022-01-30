Сбой в работе "Киевстара". Оператор обещает компенсацию абонентам

Оператор мобильной связи "Киевстар" пообещал абонентам, которые сегодня столкнулись со сложностями из-за отсутствия интернета и перебоев со связью, компенсацию.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания приносит извинения за временные сложности. Специалисты уже работают над их устранением. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервисы. Для абонентов, столкнувшихся со сложностями, предусмотрены компенсации. На все вопросы мы готовы отвечать в сообществе "Киевстара" в социальных сетях", - сказали в компании.

Кроме того, в пресс-службе "Киевстара" добавили, что у абонентов контрактных тарифных планов услуги работают в обычном режиме. В то время как у пользователей предоплаченных тарифных планов возникли временные сложности при звонках в сети и на номера контакт-центра.