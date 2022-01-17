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События Сегодня, 16:3778
Как бизнесмены в центре Киева со стрельбой отбиваются от националистов

Вчера средь бела дня началась драка со стрельбой около криптовалютного обменника в центре столицы.

Это уже второй такой инцидент за последние недели - и оба раза со стрельбой.

Атакуют обменник националисты. Они заявляют, что через обменник идет якобы финансирование "ДНР" и "ЛНР", а также торговли наркотиками. А бизнесмены говорят, что это обыкновенный рэкет. 

Последняя атака произошла в тот же вечер, когда радикалы из той же компании кошмарили телеканал "Наш". 

"Страна" вспоминает, что известно об этих инцидентах и кто за ними стоит. 

Выстрелы в воздух

Первый эпизод этого сериала вышел 25 января.

В центре Киева днем началась стрельба прямо около главного офиса СБУ. По первой поступившей информации - кто-то пытался ограбить пункт обмена валют по улице Владимирской, 23.

На видео двое мужчин (один - с автоматом Калашникова) отгоняют группу людей. Автоматчик стреляет в воздух для устрашения.

Источники в МВД сообщили "Стране, что к обменнику пришли националисты. А именно, представители организации "Украинский стяг", которые пытались наклеить на пункт обмена какие-то листовки.

Среди прочих там был известный националист Кристиан Ударов, который ранее участвовал в погромах ночных клубов и ресторанов киевского Подола. 

Работники обменки вызвали охрану, которая открыла предупредительный огонь. У охранника был карабин "Сайга", переделанный из "калаша".  

Также с охранником был еще один мужчина, который представился работником СБУ. Позже полиция всех задержала, и были сведения, что будет открыто дело по статье "хулиганство". 

Ранен член "Братства"

Вчера эта история получила продолжение. Появились сообщения, что 2 февраля возле того же самого обменника ранили националиста Алексея Середюка.

Середюк - персонаж известный. Он состоит в "Братстве" Дмитрия Корчинского.

Еще во времена Порошенко он организовывал блокаду телеканала Newsone. А не так давно, во время атаки радикалов на телеканал "Наш" он дрался с копами и грозился выброситься из окна Шевченсковского управления полиции. 

Ультраправые из организации "Катарсис" заявили, что стрельба произошла в том же месте, где и предыдущий инцидент с автоматом - около главного офиса СБУ.

Полное видео инцидента опубликовано на Фейсбуке Середюка. Там видно как он под видом журналиста "достает" вопросами охранников. С ним вместе находится и группа националистов.

Раздаются выстрелы, после чего камера выхватывает кадр, как Середюк лежит на земле.

Претензии к точке у националистов следующие: через этот обменник якобы проходят незаконные транзакции: "наркотрафик и финансирование вооруженных группировок ЛДНР".

То есть, судя по всему, националисты пытались системно кошмарить (вероятно с целью вымогательства) обменный пункт, но нарвались на сдачу.

Позже место оцепили ограничительной лентой и начали следственные действия. На момент съемки этого видео, внутри обменника еще находились участники конфликта. А раненого Середюка увезли в 17-ю столичную больницу (всего пострадало двое человек). 

Криптовалютный рэкет

По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, вчерашняя стрельба (также как и инцидент 25 января около того же обменника) связана с попытками "рэкетнуть" криптовалютчиков.

В обоих налетах "заводилой", судя по видеозаписям, был один и тот же деятель - Кристиан Ударов, который в последнее время работает с Андреем Медведько - обвиняемым по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины.

Именно с Медведько Ударов участвовал в упомянутых выше погромах баров, происходивших в прошлом году на Подоле. Владельцы называли причиной налетов банальный рэкет. А сейчас новой мишенью стал обменник на Владимирской.

По информации источников "Страны" в полиции, националисты выяснили, что тут крутятся большие суммы, и решили заняться рэкетом. Но хозяева оказали сопротивление - и так же, как и 25 января, 2 февраля на вызов прибыла вооруженная частная охрана. Началась масштабная драка, в ходе которой и ранили соратника Корчинского Середюка (ранение у него не огнестрельное).

Затем участников побоища увезли в Шевченковское управление полиции. Там националисты во главе с Ударовым пытались доказать, что через обменник криптовалюты якобы идут в "ДНР" и "ЛНР", а также на обеспечение наркотрафика. 

Также Ударов у себя в телеграм-канале пишет, что точка работает под "крышей" СБУ. Правда, никаких доказательств своим словам националисты не приводят. 

Владельцы же обменника считают налеты банальной попыткой вымогательства денег.

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Теги: news, новости, Украина, криптовалют, обменник, Киев, стрельба, 7dniv, 7dnivinfo  
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