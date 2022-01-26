 

Почему в церкви Святого Николая не будут восстанавливать уникальный орган

События Сегодня, 16:4077
Почему в церкви Святого Николая не будут восстанавливать уникальный орган

На днях в Киеве власти отчитались, что после пожара восстановили костел Святого Николая. В последний день января там завершились противоаварийные работы, теперь костел ждет реставрация. 

Костел Святого Николая, построенный легендарным киевским архитектором Владиславом Городецким, вспыхнул 3 сентября 2021 года. Само здание во время пожара не слишком сильно пострадало, но полностью сгорел орган - уникальный и дорогой инструмент, изготовленный на заказ чехословацкими мастерами фирмы «Rieger-Kloss» в 1980 году.

На ремонт костела и органа сбросились благотворители. Группа крупных бизнесменов всего за сутки после пожара собрала на реставрацию рекордных 17 млн грн. К сбору присоединились и другие неравнодушные украинцы. В итоге сумма сборов перевалила за 25 млн грн.

Однако когда в костеле за счет благотворителей завершились первые противоаварийные работы, меценатов ждал сюрприз. 

Оказалось, что орган в Костеле Святого Николая, который при пожаре выгорел дотла, восстанавливать не планируют.

Почему в церкви Святого Николая не будут восстанавливать уникальный орган

Для меценатов, которые пожертвовали огромные суммы на ремонт костела (который в их понимании подразумевал восстановление и органа), эта новость стала неожиданностью. 

Однако на самом деле такое решение стало следствием давнего конфликта между римско-католической церковью и Национальным домом органной и камерной музыки, который располагался в здании костела. “Война за территорию” между ними длилась долгие годы, а главным камнем преткновения в ней был тот самый орган, который в прошлом году уничтожило пламя. 

Теперь костел собираются передать в пользование католической церкви, а музыканты вынуждены искать себе новый концертный зал. 

“Страна” поговорила со всеми сторонами конфликта и с меценатами, которые жертвовали на реставрацию костела. Чтобы разобраться, что теперь будет с Собором Святого Николая, и почему орган в его предыдущем виде восстанавливать не планируют. 

Обманутые меценаты 

В последние годы перед пожаром костел превратился в настоящее “поле битвы” между римско-католической церковью и Национальным домом органной и камерной музыки (НДОМ). 

Десятки лет религиозная община и музыканты делили костел между собой. Национальный дом органной и камерной музыки Украины использовал его в качестве концертного зала. Что не устраивало католиков: они требовали передать костел в их полное пользование, а орган перевезти в другое место. Но это было технически невозможно осуществить. 

Время шло, а вопрос не решался. Католики служили в костеле службы, а музыканты проводили там занятия класса органистов и давали концерты по вечерам. При этом сами католики орган на службах не использовали, так как с их точки зрения он и установлен был неправильно (у алтаря, тогда как по католическим традициям орган должен располагаться на хорах). 

В целом, орган долгие годы был главным предметом спора между католиками и музыкантами. До 3 сентября 2021 года, когда орган уничтожило пламя, а вместе с ним - и предмет "войны".

После пожара католики добились “выселения” из костела органистов. Уже этим летом костел передадут в пользование римско-католической церкви. 

Почему в церкви Святого Николая не будут восстанавливать уникальный орган

На фотографиях отремонтированного костела видно, что места для сидений зала органной музыки в нем больше не предполагается. Костел уже не будет использоваться в качестве зала органной музыки. И римско-католическая община решила, что орган в его предыдущем виде восстанавливать не будут.

Однако когда в костеле случился пожар и неравнодушные меценаты бросились его спасать деньгами, их об этом не предупредили.

“Многие предприниматели быстро и концентрированно объединили усилия по спасению Костела: тогда всего за сутки собрали более 17 миллионов гривен. Это пример того, как бизнес может приносить пользу в сохранении исторического наследия города, и мною двигал именно этот порыв. Да, орган хотелось восстановить и сохранить, потому что его полюбили киевляне и многие гости нашего города”, - объясняет в комментарии “Стране” один из меценатов, СЕО девелоперской компании ​​ENSO Рамиль Мехтиев.

Он пожертвовал на восстановление костела 1 млн грн.

Все первичные противоаварийные работы в Костеле Святого Николая были оплачены за деньги благотворителей. Но для ряда меценатов новость о том, что орган в костеле не будут восстанавливать, стала полнейшим шоком. 

К примеру, инвестбанкир Сергей Будкин пожертвовал на ремонт костела около 100 тысяч грн. И теперь считает, что его просто обманули. Будкин возмущен тем, что его не предупредили о планах на реконструкцию костела. 

“Пожертвовал бы я деньги на ремонт римско-католического костела в Киеве? Наверняка да, но в данном случае я, честно говоря, чувствую себя немного обманутым, так как я был уверен в том, что я жертвую на восстановление прежде всего органа и зала органной музыки”, - говорит “Стране” Будкин. 

Он утверждает, что на этапе сбора средств никто не говорил о том, что здание костела может поменять свой статус, перейти в ведение римско-католической церкви и стать сугубо религиозным сооружением. 

“Собственно, народный порыв был направлен на сбор средств на восстановление сгоревшего памятника архитектуры и органа (о чем, собственно, и написал начавший сбор средств бизнесмен Вячеслав Чечеткин), а не на восстановление сгоревшего храма римско-католической церкви”, - отмечает Сергей Будкин. 

Для него это принципиальный вопрос: одно дело - жертвовать средства на объект культуры, и совсем другое - на религиозное сооружение. 

“Я жертвую деньги вне зависимости от конфессии, деньги нужно жертвовать на благое дело.  Меня не волнуют вопросы моей религиозной принадлежности, когда я жертвую музею Бабий Яр на пополнение экспозиции или когда я оставляю деньги на ремонт храма в Иерусалиме, Черновцах или Львове. Но в любом случае есть разница между жертвованием денег на религиозные сооружения, которые (извините за дословное цитирование церковного определения) помогают окормлять паству, и жертвованием на общедоступные и общеинтересные объекты культуры. Второе имеет общенациональный характер, первое часто узкоконфессионально”, - объясняет Сергей Будкин.

Почему в церкви Святого Николая не будут восстанавливать уникальный орган

Другие меценаты, с которыми поговорила “Страна”, также признались, что для них эта новость стала неожиданностью. 

“Когда изначально мы выделяли деньги, я лично думал, что они пойдут на реставрацию как костела, так и органа, который сгорел. Я очень удивился, когда узнал, что там не будет органа”, - говорит “Стране” Максим Шкиль, основатель холдинга "MS Capital".

Как и другие крупные бизнесмены, он выделил на реставрацию костела 1 млн грн. Однако на этапе сбора средств, по его словам, меценатов никто не предупреждал о том, что орган восстанавливать и не планируют. 

“По поводу использования денег меценатов Минкультом у нас полная прозрачность. Создана рабочая группа, все сметы нам показывают, с нами согласовывалось, что сколько стоит. Тут вопросов нет никаких. А вот что будет с костелом, и что органа там уже не будет - с нами это вообще не обсуждается, с нами никто не советуется. Понятно, что костел в первую очередь уникален своей архитектурой, а орган - это уже второстепенно. Но когда мы выделяли деньги, мы выделяли их в том числе на реставрацию органа. Поэтому мое личное мнение - орган должен сохраниться, его тоже нужно реставрировать”, - считает Максим Шкиль.

Еще один меценат Игорь Никонов, основатель KAN Development, в комментарии “Стране” также заявляет, что рассчитывал на сохранение органа в костеле. 

“Костёл - это одно из красивейших зданий Киева, и очень не хотелось бы его потерять. Потому и пожертвовал на реставрацию. Считаю, что происшествие очень громкое и никто не решится злоупотреблять полномочиями. Минкульт должен сделать все от него зависящее. Надеюсь, так и будет. Конечно, хотелось бы, чтобы орган был”, - сообщил “Стране” Никонов. 

Впрочем, другой меценат Рамиль Мехтиев в комментарии “Стране” утверждает, что планы на будущее костела были давно известны.

“О том, что Костел Св. Николая будет передан в постоянное пользование римско-католической общине, речь шла еще во время сбора средств от бизнес-структур на его восстановление после пожара”, - сообщил Мехтиев “Стране”. 

Он не видит проблемы в том, что орган в костеле восстанавливать не будут. 

“Лично я не разделяю костел и орган. Для меня важно сохранить то, что дорого Киеву и киевлянам. И это вне политики. Если эти шаги позволят сделать чуть больше добрых дел, то я только "за", - утверждает меценат.  

Пока власти думали, орган сгорел

Долгое время единственным препятствием перед передачей костела Святого Николая римско-католической церкве был тот самый орган, который сильнее всего пострадал при пожаре прошлой осенью. 

По иронии судьбы, именно орган, по версии следствия, и стал причиной пожара: в нем произошло короткое замыкание. 

Орган уже давно нуждался в ремонте, но к работам не приступали из-за неопределенности пребывания Дома органной и камерной музыки в этом здании.

"В Доме должна была уже начаться реставрация внешнего фасада, но шли суды по тендерам, поэтому процесс был отложен. Относительно внутренних работ шли дискуссии между католической общиной и Домом органной музыки, относительно того, как можно пользоваться органом. Представители католической общины считали, что он должен находиться не за алтарем", - заявлял министр культуры Александр Ткаченко.

Как сказал министр, орган был построен именно для того места, где он стоял. Размещать его в другом месте не просто запрещено ввиду закона Об охране культурного и исторического наследия, а еще и крайне опасно.

"Наконец-то была достигнута договоренность и прописана дорожная карта, куда двигаться дальше. Коллектив Национального дома органной и камерной музыки должен был переехать в Дом музыки. К этому существует соответствующий указ президента и решение правительства. Но за год мэрия города Киева не смогла принять решение, где может быть построен Дом музыки. Пока власти города раздумывали, орган сгорел", - констатировал министр.

Так что, воспользовавшись моментом, римско-католическая община решила снова заявить свои права на костел. И на этот раз она своего добилась. 

Изначальная идея состояла в том, чтобы отдать здание костела римско-католической церкви города Киева, а зал органной и камерной музыки построить в другом месте - Доме Музыки. 

Но где и когда такой зал может появиться - до сих пор не известно. В данный момент место для стройки концертного зала с органом так и не нашли.  

Однако уже понятно, что сосуществовать под одной крышей костела парафия римско-католиков и концертный зал Национального дома органной и камерной музыки больше не будет.

Эту информацию уже публично подтвердил юрист Маси Найем. Его юридическая компания "Миллер" представляет группу бизнесменов, которые приняли участие в проекте восстановления костела, и ведет от их имени все коммуникации с Минкультом. 

Маси Найем заявил, что на момент сбора средств меценаты не знали об окончательном плане передать костел католической общине. 

“Это не предусматривает использование помещения Костела в качестве концертного зала, однако там будут проходить богослужения и, следовательно, предусмотрено иметь не концертный орган. Насколько мне известно, орган не будет восстановлен. Будет установлен не концертный орган”, - сообщил Найем в комментариях под возмущенным постом Сергея Будкина о ситуации с реставрацией костела на Фейсбуке. 

При этом он уточнил, что решение о передаче Костела католической общине было принято еще до пожара и пожертвований благотворителей. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1203 от 16 сентября 2020 года. 

“Когда благотворители решили спасти костел, мало кто знал об этом решении”, - признал Маси Найем.

Костел Святого Николая будет передан католической общине до 1 июня 2022 года. 

Юрист, представляющий римско-католическую общину, Олег Якимьяк под той же публикацией Будкина прямо заявил, что орган долгое время оставался единственным препятствием для передачи костела католикам. 

После пожара это препятствие исчезло. Вместе с самим органом.

Почему в церкви Святого Николая не будут восстанавливать уникальный орган

Инструмент при пожаре выгорел дотла и восстановлению не подлежит. А раз так, рассудили в римско-католической церкви, то для концертов все равно нужно покупать новый орган. Так почему бы не разместить его в другом месте? 

“Препятствием для передачи костела парафии был орган, который очень сложно и дорого было переместить в другое помещение. А также перемещение творческих коллективов НДОМ. Поиск помещения длился много лет безрезультатно. 16.09.2020 было принято Распоряжение КМУ N1203 о строительстве Дома Музыки, куда отселят НДОМ, и о передаче костела парафии не позднее 2023 года”, - сообщил Олег Якимьяк.

Вплоть до сентября прошлого года, когда произошел пожар, римско-католическая община регулярно забрасывала власть официальными обращениями с просьбами передать костел парафии. В том, что это вообще когда-нибудь случится, у католиков были большие сомнения.

Но 3 сентября 2021 года все изменилось.

“Тогда религиозная община обратилась за немедленной передачей костела в постоянное пользование. В результате этого был подписан меморандум о передаче костела приходу после завершения противоаварийных работ, но не позднее 1 июня 2022 года. Это предполагает заключение соответствующего охранного договора памятника культуры национального значения”, - объяснил Якимяк. 

При этом, по его словам, государство остается владельцем костела и будет контролировать его сохранность. И если первые противоаварийные работы осуществляли за счет благотворителей, то уже реставрационные работы в костеле будут профинансированы из госбюджета.

Орган будет. Но не тот и не там

Пока римско-католическая церковь готовится “переезжать” в Костел Святого Николая, Национальный дом органной музыки спешно ищет новое помещение для концертов. 

По изначальной задумке, к моменту передачи костела в пользование католической общине для НДОМа должны были построить новое отдельное помещение - Дом Музыки. Но место для строительства так и не нашли. Поэтому НДОМ вынужден сам искать себе новое пристанище для концертов под угрозой “выселения” из костела. 

“Сейчас мы инициируем передачу помещения кинотеатра “Киев” из коммунальной в государственную собственность, чтобы его можно было переформатировать под концертный зал и построить орган там. Если получится, даже два зала - большой и камерный. Но для этого нам нужно вместе со специалистами попасть на объект и оценить, возможно ли это сделать технически”, - сообщила “Стране” директор НДОМ Ольга Кононенко. 

В данный момент Национальный дом органной музыки находится в стадии переговоров между киевской мэрией и Минкультом.

Здание Костела все еще находится на балансе НДОМ - он и занимается всеми подготовительными проектными работами для комплексной реставрации.

“Сколько подготовительных работ мы успеем провести до лета, когда костел передадут католической общине, пока сказать сложно. Согласно меморандуму между римско-католической парафией и министром культуры, костел должен быть передан им в пользование до 1 июня. У меня никаких официальных документов на этот счет нет”, - отмечает Ольга Кононенко. 

Конфликт за помещение костела между НДОМом и католиками Ольга Кононенко комментирует сдержанно. 

“Во всем цивилизованном мире в культовых сооружениях уживаются и религиозные общины, и концертные организации. Я понимаю, что католическая община имеет свои права на костел, и имеет право требовать что-то у государства. Но, с другой стороны, мы тоже община - хоть и не религиозная, но творческая. Мы имеем право и защиту по закону - нас не могут выселить из здания, не предоставив помещения взамен. Мы тоже отстаиваем свои интересы. Тут уже дело за властью - решить вопрос правильно, чтобы все стороны получили то, что хотят”, - говорит Ольга Кононенко. 

Директор НДОМ также сообщила “Стране”, что уже обсуждала будущее костела и концертной деятельности с представителем римско-католической церкви. 

“Меня уверили, что в будущем, когда костел откроется после реставрации, у нас будет возможность проводить там концертную деятельность. Но уже на других условиях, которые мы определим по ходу реставрации”, - добавила Ольга Кононенко. 

На вопрос, почему меценатов, которые пожертвовали огромные суммы на восстановление костела и органа, не предупредили о том, что орган восстанавливать не будут, Ольга Кононенко затрудняется ответить. 

“И сам благотворительный сбор, и основной месседж, на что именно собирали деньги - это было до моего прихода на должность (8 декабря 2021 года - Ред.), поэтому мне сложно что-либо комментировать. Но мне жаль, что люди, которые хотели помочь именно в восстановлении органа для художественного коллектива, оказались неприятно удивлены. Я не обсуждала этот вопрос с благотворителями, но общалась с Маси Найемом, представителем меценатов, и объясняла ситуацию с невосстановлением органа”, - отмечает Ольга Кононенко.

Как объясняет Ольга Кононенко, католиков не устраивало расположение органа - возле алтаря. Хотя, по словам Кононенко, мировая практика подтверждает, что орган может располагаться в разных частях костела, в том числе и в алтарной.

Так или иначе, по мнению директора НДОМ, орган в костеле Святого Николая в будущем появится. Но не такой, как был раньше, и, скорее всего, в другой части здания. 

“Костел не может существовать без органа. Даже если костел перейдет в пользование католической общины, все равно рано или поздно встанет вопрос о строительстве нового органа. Католическая община уже определит место, где он должен располагаться”, - отмечает Ольга Кононенко. 

Как сообщил в комментарии “Стране” Олег Якимьяк, католическая община в будущем все-таки планирует установить в костеле новый орган. Однако располагаться он будет не там, где сгоревший инструмент (у алтаря), а на хорах - верхней открытой галерее в костеле. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Церковь, Святого, Николая, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

125 представителей католической церкви в Германии коллективно признались в принадлежности к ЛГБТК+
125 представителей католической церкви в Германии коллективно признались в принадлежности к ЛГБТК+
26-янв-2022, 14:48
Почему на Банковой хотят переименовать
Почему на Банковой хотят переименовать "Слугу народа"
7-янв-2022, 21:56
Почему партии агитируют мажоритарщиков идти вместе на выборы
Почему партии агитируют мажоритарщиков идти вместе на выборы
16-дек-2021, 10:16
Почему
Почему "слуги" уже не хотят переносить выборы в Раду на 2024 год
15-дек-2021, 11:29
Кто такая Бриджит Бринк, которую хотят назначить новым послом США в Украине
Кто такая Бриджит Бринк, которую хотят назначить новым послом США в Украине
8-дек-2021, 15:10

Последние новости

19:22
Политика
Соглашения о Зоне свободной торговли и о производстве "Байрактаров" в Украине подписали Киев и Анкара
18:43
События
Дом органной музыки "выселяют" из сгоревшего костела Святого Николая. Он может переехать в кинотеатр "Киев"
18:41
События
Половину центров массовой вакцинации из-за низкого уровня желающих делать прививку закрыли в Кропивницком
18:29
События
Коронавирус за неделю до встречи нормандских политсоветников подхватил Ермак
16:42
Политика
Райсоветы в столице восстановил Киевсовет
16:40
События
Почему в церкви Святого Николая не будут восстанавливать уникальный орган
16:37
События
Как бизнесмены в центре Киева со стрельбой отбиваются от националистов
16:31
Политика
В розыск нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых объявило НАБУ
13:13
Экономика
Опубликован индекс Биг-Мака. По нему курс доллара оценили в 11,8 грн/$
13:04
События
Сбой в работе "Киевстара". Оператор обещает компенсацию абонентам
12:49
События
Министр обороны Резников снова успокоил украинцев
10:42
События
В Чехии в первый месяц весны хотят отменить все меры карантина, несмотря на рост заболеваемости
10:40
События
Пять причин, по которым стоит включить в свой рацион бобовые назвали украинцам в МОЗ
10:38
События
В Одесской области мужчина вскрыл могилу своего бывшего начальника
10:36
События
Cразу девять областей Украины могут попасть в красную зону карантина
10:32
События
В ближайшее время с Путиным в Москве встретится канцлер ФРГ Шольц
10:22
Политика
Выгодна ли для Украины зона свободной торговли с Турцией
09:48
События
Тиктокер в Мариуполе бросал с балкона топор ради лайков и просмотров
09:14
События
Превентивные санкции против России готовят в Конгрессе США
09:12
События
Вероятность госпитализации с ковидом непривитых и получивших бустерную дозу вакцины сравнили ученые

Новости ТОП-7

Зачем украинцев хотят заставить подавать "декларации домохозяйств"2014
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 февраля 2022601
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 февраля 2022450
Обыски на предприятиях Ахметова проводят в Кривом Роге439
Как в Украине нашли "зраду" в фильме "Мюнхен" о разделе Чехословакии363
Данилов заявил что Украина не будет выполнять Минские соглашения334
Как в Нацгвардии и ВСУ с одобрения командиров вымогают деньги у солдат323

Досуг

Какие бывают виды чехлов для смартфонов
Какие бывают виды чехлов для смартфонов
На сегодняшний день смартфон хочет иметь каждый человек, выбор их достаточно большой. И наверное каждые хочет что бы он прослужил как можно дольше, ведь качественный и современный телефон, - это удовольствие не из дешевых и не всем по карману.
Сегодня, 19:2236
Воздухоразделительные установки: станции по производству азота
Воздухоразделительные установки: станции по производству азота
Станции по производству жидкого азота являются экологически чистыми. Кроме того, используют новый метод производства жидкого азота из сжатых газов (сжатый воздух или кислород), который не требует процесса охлаждения.
Сегодня, 15:0484
Преимущества поддонов в грузоперевозках
Преимущества поддонов в грузоперевозках
Сферу грузоперевозок в наше время невозможно представить без использования поддонов. Эта тара повсеместно применяется при трансфере грузов различным транспортом.
Сегодня, 14:4682
Почему жители Украины начали все чаще открывать бизнес по выращиванию свиней
Почему жители Украины начали все чаще открывать бизнес по выращиванию свиней
Мировые объемы производства и потребления свинины составляют около 112 млн. т, делая свинину мясом номер один в мире. Украинское свиноводство живет, вопреки современным проблемам отрасли, и количество свиноферм растет.
Вчера, 20:31160
Модные тренды спортивной обуви в 2022 году: лучшие идеи для мужчин и женщин
Модные тренды спортивной обуви в 2022 году: лучшие идеи для мужчин и женщин
Стилисты отмечают, что мода на ношение кроссовок, кед и сникерсов с городскими, винтажными стилями и сдержанными луками сохраняется. Это позволит мужчинам и женщинам продолжать экспериментировать с образами, создавать уникальные комбинации.
Вчера, 12:34152
4 аксессуара для геймерского ноутбука, без которых вы не обойдетесь
4 аксессуара для геймерского ноутбука, без которых вы не обойдетесь
Как известно, серьезные игроманы и киберспортсмены всегда выбирают исключительно качественную и функциональную периферию. Поэтому если вы предпочитаете комфортно играть и эффективно работать, геймерская атрибутика точно должна быть и на вашем столе.
1-фев-2022, 14:15183

События

Дом органной музыки "выселяют" из сгоревшего костела Святого Николая. Он может переехать в кинотеатр "Киев"
Дом органной музыки "выселяют" из сгоревшего костела Святого Николая. Он может переехать в кинотеатр "Киев"
До 1 июня 2022 года пострадавший от пожара киевский костел Святого Николая будет передан в полное пользование римско-католической церкви.
Сегодня, 18:4353
Половину центров массовой вакцинации из-за низкого уровня желающих делать прививку закрыли в Кропивницком
Половину центров массовой вакцинации из-за низкого уровня желающих делать прививку закрыли в Кропивницком
В Кропивницком закрыли два центра массовой вакцинации от Covid: в ТЦ "Велмарт" и Донецком медицинском университете.
Сегодня, 18:4161
Коронавирус за неделю до встречи нормандских политсоветников подхватил Ермак
Коронавирус за неделю до встречи нормандских политсоветников подхватил Ермак
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заразился коронавирусом. Сегодня, 3 февраля, он получил положительный результат теста на Covid.
Сегодня, 18:2958
Почему в церкви Святого Николая не будут восстанавливать уникальный орган
Почему в церкви Святого Николая не будут восстанавливать уникальный орган
На днях в Киеве власти отчитались, что после пожара восстановили костел Святого Николая.
Сегодня, 16:4081
Как бизнесмены в центре Киева со стрельбой отбиваются от националистов
Как бизнесмены в центре Киева со стрельбой отбиваются от националистов
Вчера средь бела дня началась драка со стрельбой около криптовалютного обменника в центре столицы.
Сегодня, 16:3785
Сбой в работе "Киевстара". Оператор обещает компенсацию абонентам
Сбой в работе "Киевстара". Оператор обещает компенсацию абонентам
Оператор мобильной связи "Киевстар" пообещал абонентам, которые сегодня столкнулись со сложностями из-за отсутствия интернета и перебоев со связью, компенсацию. 
Сегодня, 13:04108
7 Днів