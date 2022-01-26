 

Дом органной музыки "выселяют" из сгоревшего костела Святого Николая. Он может переехать в кинотеатр "Киев"

События Сегодня, 18:4348
Дом органной музыки "выселяют" из сгоревшего костела Святого Николая. Он может переехать в кинотеатр "Киев"

До 1 июня 2022 года пострадавший от пожара киевский костел Святого Николая будет передан в полное пользование римско-католической церкви.

Это значит, что из костела фактически "выселяют" Национальный дом органной музыки

И пока церковь готовится “переезжать” в Костел Святого Николая, Национальный дом органной и камерной музыки (НДОМ), который последние десятки лет использовал это здание как концертный зал, спешно ищет новое помещение. 

Об этом говорится в материале "Страны" "Сгорел костел и деньги меценатов. Почему в церкви Святого Николая не будут восстанавливать уникальный орган". 

По изначальной задумке, к моменту передачи костела в пользование католикам для НДОМа должны были построить новое отдельное помещение - Дом Музыки. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1203 от 16 сентября 2020 года. 

Но место для строительства за полтора года так и не нашли. Поэтому НДОМ вынужден сам искать себе новое пристанище для концертов под угрозой “выселения” из костела. 

“Сейчас мы инициируем передачу помещения кинотеатра “Киев” из коммунальной в государственную собственность, чтобы его можно было переформатировать под концертный зал и построить орган там. Если получится, даже два зала - большой и камерный. Но для этого нам нужно вместе со специалистами попасть на объект и оценить, возможно ли это сделать технически”, - сообщила “Стране” директор НДОМ Ольга Кононенко. 

В данный момент Национальный дом органной музыки находится в стадии переговоров между киевской мэрией и Минкультом.

Здание Костела все еще находится на балансе НДОМ - он и занимается всеми подготовительными проектными работами для комплексной реставрации.

“Сколько подготовительных работ мы успеем провести до лета, когда костел передадут католической общине, пока сказать сложно. Согласно меморандуму между римско-католической парафией и министром культуры, костел должен быть передан им в пользование до 1-го июня. У меня никаких официальных документов на этот счет нет”, - отмечает Ольга Кононенко. 

Конфликт за помещение костела между НДОМом и католиками Ольга Кононенко комментирует сдержанно. 

“Во всем цивилизованном мире в культовых сооружениях уживаются и религиозные общины, и концертные организации. Я понимаю, что католическая община имеет свои права на костел, и имеет право требовать что-то у государства. Но с другой стороны, мы тоже община - хоть и не религиозная, но творческая. Мы имеем право и защиту по закону - нас не могут выселить из здания, не предоставив помещения взамен. Мы тоже отстаиваем свои интересы. Тут уже дело за властью - решить вопрос правильно, чтобы все стороны получили то, что хотят”, - говорит Ольга Кононенко. 

Директор НДОМ также сообщила “Стране”, что уже обсуждала будущее костела и концертной деятельности с представителем римско-католической церкви. 

“Меня уверили, что в будущем, когда костел откроется после реставрации, у нас будет возможность проводить там концертную деятельность. Но уже на других условиях, которые мы определим по ходу реставрации”, - добавила Ольга Кононенко

На вопрос, почему меценатов, которые пожертвовали огромные суммы на восстановление костела и органа, не предупредили о том, что орган восстанавливать не будут, Ольга Кононенко затрудняется ответить. 

“И сам благотворительный сбор, и основной месседж, на что именно собирали деньги - это было до моего прихода на должность (8 декабря 2021 года - Ред.), поэтому мне сложно что-либо комментировать. Но мне жаль, что люди, которые хотели помочь именно в восстановлении органа для художественного коллектива, оказались неприятно удивлены”, - отмечает Ольга Кононенко.

Как объясняет Ольга Кононенко, католиков не устраивало расположение органа - возле алтаря. Хотя по словам Кононенко, мировая практика подтверждает, что орган может располагаться в разных частях костела, в том числе и в алтарной.

Так или иначе, по мнению директора НДОМ, орган в костеле Святого Николая в будущем появится. Но не такой, как был раньше, и, скорее всего, в другой части здания. 

“Костел не может существовать без органа. Даже если костел перейдет в пользование католической общины, все равно рано или поздно встанет вопрос о строительстве нового органа. Католическая община уже определит место, где он должен располагаться”, - отмечает Ольга Кононенко. 

Как сообщил в комментарии “Стране” представитель интересов римско-католической общины Олег Якимьяк, католическая община в будущем все-таки планирует установить в костеле новый орган. Однако располагаться он будет не там, где сгоревший инструмент (у алтаря), а на хорах - в верхней открытой галерее костела. 

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