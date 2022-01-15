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Западные СМИ пишут о "вторжении РФ в Украину" после публикации фейкового видео

После некоторого перерыва в нагнетании темы осложнения обстановки на российско-украинской границе западные СМИ вновь начали рисовать сценарии "российского вторжения в Украину".

Так, издание The New York Times опубликовало данные, будто поводом для нападения станет некое сфабрикованное видео.

Материал на эту тему появился в газете вечером 3 февраля.

В публикации The New York Times ссылается на данные неких высокопоставленных чиновников администрации США и других информированных лиц. По их словам, Соединенные Штаты получили разведданные о плане России сфабриковать предлог для вторжения в Украину с помощью фальшивого видео, которое будет основано на недавних кампаниях по дезинформации.

План, который США надеются сорвать, обнародовав его подробности, включает инсценировку и видеосъемку сфабрикованного нападения украинских военных либо на территорию России, либо против русскоязычного населения на востоке Украины.

По словам официальных лиц, Россия намеревалась использовать видео, чтобы обвинить Украину в геноциде русскоязычного населения. Затем Москва якобы воспользуется возмущениями по поводу видео, чтобы оправдать нападение, или обяжет лидеров сепаратистов в Донбассе призвать ко вмешательству России.

Источники газеты не привели никаких доказательств существования плана и не рассказали, как они узнали о нем, заявив, что это скомпрометирует их. Однако, по мнению газеты, достоверности разведданным придают "недавняя российская кампания по дезинформации, сосредоточенная на ложных обвинениях Киева в геноциде, и недавние политические действия, предпринятые в российском парламенте для признания отколовшихся республик".

По словам источников, в видео должны были показать место взрыва, усыпанное трупами, и кадры разрушений, а также фальшивую украинскую военную технику, беспилотники турецкого производства и актеров, играющих русскоязычных скорбящих. Они не сказали, кто именно в России планировал эту операцию, но заявили что в операции участвует российская разведка.

Представитель британского правительства сказал, что Лондон провел собственный анализ разведданных и твердо уверен в том, что Россия планировала создать предлог, чтобы обвинить Украину в нападении. По словам чиновника, данные разведки "заслуживают доверия и вызывают крайнюю озабоченность".

Якобы российская сторона уже нашла трупы для использования в видео, обсудила подбор актеров, которые могли бы сыграть скорбящих, и придумала, как сделать так, чтобы военная техника в видео выглядела украинской или поставляемой НАТО.

Газета отмечает: хотя план выглядит неправдоподобно, американские официальные лица заявили, что он может сработать и дать толчок для российской военной операции.

Директор национальной разведки Эврил Хейнс и другие высшие должностные лица администрации проинформировали членов Конгресса об этом материале 3 февраля. Детали информации также были переданы союзникам.

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