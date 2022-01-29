Введение превентивных санкций против России из-за Украины допускают в Белом доме

В Белом доме заявили, что администрация США готова рассматривать предлагаемые Конгрессом варианты санкций против России, в том числе и те, которые предлагается ввести вне зависимости от развития ситуация на российско-украинской границе.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает "Интерфакс".

"Мы никогда не определяли "красные линии" в этом вопросе: мы уже вводили превентивные санкции и обсуждаем с членами Конгресса законопроект (об ограничительных мерах - Ред.)", - заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, поддерживает ли Белый дом предложения некоторых конгрессменов ввести часть превентивные санкции против РФ.

Также Псаки рассказала, что конгрессмены еще не завершили согласование между собой текста данного законопроекта.

"Наш подход с самого начала основывается на мнении, что пакет сокрушительных экономических санкций, который мы обсуждаем, может сыграть сдерживающее воздействие, и мы видим признаки такого воздействия на российских рынках. Но мы не устанавливаем "красных линий", - добавила Псаки.