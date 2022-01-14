Каналы "Перший Незалежний" и UkrLive заблокировали в YouTube

В YouTube в ночь на 4 февраля заблокировали аккаунты телеканалов "Перший незалежний" и Ukrlive, созданных на базе закрытых "112 Украина", NewsOne и ZiK. Теперь они сменили адрес вещания.

Об этом сказано в заявлении коллективов каналов.

"В последние несколько дней украинскую власть потрясли ряд скандалов: оказалось, что президент Зеленский лично покрывал депутата Трухина, который пьяным совершил ДТП и пытался дать взятку полицейскому. Другой депутат из фракции Зеленского получил взятку 558 тысяч гривен за поставку оборудования в больницы. Эти, и другие коррупционные деяния нынешней власти стали широко известны исключительно благодаря наличию в стране оппозиционной прессы", - сказано в заявлении.

Коллективы каналов считают, что блокировка аккаунтов - это акт цензуры со стороны американской компании.

"В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и в мире от журналистов телеканалов UkrLive и Перший Незалежный", - говорится в заявлении журналистов.

"Перший незалежний" и Ukrlive не намерены останавливать работу, они сменили площадки в YouTube.

"Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, которые хотят жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть. Где власть защищает права и свободы своих граждан, а не попирает их. Где власть заботит, чтобы люди жили в мире, тепле и с достоинством встречали старость. Наша миссия – говорить людям правду, какой бы горькой она не была.

Считаем, что в Украине усилиями власти Зеленского создаётся монополия на информацию, путём зачистки и запугивания всех оппозиционных средств массовой информации, вынуждая тем самым большинство населения смотреть ангажированные и пропагандистские СМИ. Но мы продолжим свою работу. Мы правы. А они – нет", - сказано в заявлении коллективов каналов.